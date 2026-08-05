2026-08-05 11:55:18
Φωτογραφία για ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tvnea.com: Τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του Blogger επηρεάζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας



Αγαπητοί αναγνώστες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προβλήματα που ενδεχομένως παρατηρείτε στην πρόσβαση ή στη λειτουργία του TVNEA.com δεν οφείλονται στην ιστοσελίδα μας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πλατφόρμα του Blogger αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα, το οποίο επηρεάζει μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων που φιλοξενούνται σε αυτήν. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να παρουσιάζονται δυσκολίες στην πρόσβαση ή στην ομαλή λειτουργία του TVNEA.com μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και αναμένουμε την επίσημη αποκατάσταση από την πλευρά της Google, ώστε η λειτουργία της ιστοσελίδας να επανέλθει πλήρως.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υπομονή, την κατανόηση και τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνετε στο TVNEA.com .



Πηγή: tvnea.com
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