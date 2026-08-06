2026-08-06 09:42:41
Φωτογραφία για ΕΡΤ: Προχωρούν οι συζητήσεις με τον Κώστα Τσουρό για τη νέα infotainment εκπομπή



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τη δημόσια τηλεόραση να συνεχίζει τις κινήσεις της για την ενίσχυση του προγράμματός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές της ΕΡΤ με τον Κώστα Τσουρό βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη συνεργασία τους για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής προορίζεται να αναλάβει την παρουσίαση μιας νέας infotainment εκπομπής, η οποία σχεδιάζεται να προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

Εφόσον οι συζητήσεις ολοκληρωθούν θετικά, ο Κώστας Τσουρός θα ανοίξει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, με τη δημόσια τηλεόραση να επενδύει σε μια νέα πρόταση για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, όταν και θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τηλεοπτικό τοπίο ενόψει της σεζόν 2026-2027.



Πηγή: tvnea.com
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