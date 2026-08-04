2026-08-04 18:02:15
Φωτογραφία για «Καλημέρα Ελλάδα»: Στον αέρα το χιουμοριστικό trailer με Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη
Το πρώτο trailer για τη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα» κυκλοφόρησε ο ΑΝΤ1, δίνοντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από τη χημεία του Άκη Παυλόπουλου και του Βασίλη Χιώτη, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με χιουμοριστική διάθεση και αρκετές ατάκες, οι δύο δημοσιογράφοι πρωταγωνιστούν σε ένα trailer που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής για το μακροβιότερο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ΑΝΤ1 επιλέγει μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο να παρουσιάσει με πιο ανάλαφρο τρόπο το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, το οποίο θα αναλάβει να συνεχίσει την πορεία της εκπομπής, διατηρώντας τον ενημερωτικό της χαρακτήρα, αλλά με τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει ανανεωμένο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη να ετοιμάζονται να πουν την πρώτη τους τηλεοπτική «καλημέρα» στους τηλεθεατές.













Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 επιστρέφει στις 31 Αυγούστου στις 06:00 το πρωί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 επιστρέφει στις 31 Αυγούστου στις 06:00 το πρωί
Βρετανία: Τρένο Northern Belle Orient Express θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Τόντον της Κορνουάλης.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βρετανία: Τρένο Northern Belle Orient Express θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Τόντον της Κορνουάλης.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή βόμβα στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Μπαίνει στην εκπομπή κι άλλο δυνατό πρόσωπο...
Ανατροπή βόμβα στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Μπαίνει στην εκπομπή κι άλλο δυνατό πρόσωπο...
Αυτό είναι το νέο λογότυπο του «Καλημέρα Ελλάδα»
Αυτό είναι το νέο λογότυπο του «Καλημέρα Ελλάδα»
«Καλημέρα Ελλάδα»: Τα πρώτα πλάνα με Χιώτη και Παυλόπουλο για το νέο ξεκίνημα
«Καλημέρα Ελλάδα»: Τα πρώτα πλάνα με Χιώτη και Παυλόπουλο για το νέο ξεκίνημα
Μια Γυναίκα - Οι πρώτες εικόνες της σειράς του ALPHA - Δείτε τα trailer
Μια Γυναίκα - Οι πρώτες εικόνες της σειράς του ALPHA - Δείτε τα trailer
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ: Το συγκλονιστικό trailer της σειράς στον αέρα του ΣΚΑΪ- Η Πάολα στο τραγούδι των τίτλων
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ: Το συγκλονιστικό trailer της σειράς στον αέρα του ΣΚΑΪ- Η Πάολα στο τραγούδι των τίτλων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι πρώτες εικόνες από τον κόσμο του «Κρίνο & Αγκάθι»
Οι πρώτες εικόνες από τον κόσμο του «Κρίνο & Αγκάθι»
«Μια Γυναίκα»: Μια μοναδική ιστορία αγάπης γράφεται με φόντο το απέραντο γαλάζιο
«Μια Γυναίκα»: Μια μοναδική ιστορία αγάπης γράφεται με φόντο το απέραντο γαλάζιο
Ενημέρωση πληγέντων από πυρκαγιές.
Ενημέρωση πληγέντων από πυρκαγιές.
«Όλα είναι ταξίδι» με τον Χρήστο Ανθόπουλο – Η περιπέτεια ξεκινά στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«Όλα είναι ταξίδι» με τον Χρήστο Ανθόπουλο – Η περιπέτεια ξεκινά στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δραματική σύγκρουση τρένου με φορτηγό. Βίντεο.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δραματική σύγκρουση τρένου με φορτηγό. Βίντεο.