Το πρώτο trailer για τη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα» κυκλοφόρησε ο ΑΝΤ1, δίνοντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από τη χημεία του Άκη Παυλόπουλου και του Βασίλη Χιώτη, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με χιουμοριστική διάθεση και αρκετές ατάκες, οι δύο δημοσιογράφοι πρωταγωνιστούν σε ένα trailer που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής για το μακροβιότερο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ΑΝΤ1 επιλέγει μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο να παρουσιάσει με πιο ανάλαφρο τρόπο το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, το οποίο θα αναλάβει να συνεχίσει την πορεία της εκπομπής, διατηρώντας τον ενημερωτικό της χαρακτήρα, αλλά με τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει ανανεωμένο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη να ετοιμάζονται να πουν την πρώτη τους τηλεοπτική «καλημέρα» στους τηλεθεατές.



















Πηγή: tvnea.com