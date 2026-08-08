2026-08-08 09:50:09
Φωτογραφία για Νίκος Ρογκάκος: Η τηλεοπτική συνύπαρξη με Λιβαθυνού και Σίσκο και τα μαθήματα της διαδρομής του
Για την επαγγελματική του πορεία αλλά και όσα έχει αποκομίσει μέσα από αυτή μίλησε ο Νίκος Ρογκάκος, με αφορμή την τηλεοπτική του συνύπαρξη με την Άννα Λιβαθυνού και τον Στέφανο Σίσκο.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Τύπος TV» και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου, κάνοντας έναν απολογισμό της μέχρι σήμερα διαδρομής του.

Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ρογκάκος αναφέρθηκε στα στοιχεία που επιλέγει να κρατά από κάθε επαγγελματικό του βήμα, αλλά και στα μαθήματα που του έχει προσφέρει η πολυετής παρουσία του στον χώρο της ενημέρωσης και της τηλεόρασης.+

Απολογισμό επαγγελματικής διαδρομής έχετε κάνει; Τι κρατάτε;

Απολογισμό κάνω συχνά, όχι όμως με όρους επιτυχίας ή διάρκειας. Περισσότερο σκέφτομαι τι έχω μάθει και τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Αυτά που κρατάω, όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι άνθρωποι που γνώρισα και οι μεγάλες δημοσιογραφικές στιγμές που ζήσαμε.


Και πάνω απ’ όλα, κρατάω την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ευθύνη.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πάρει από αυτή τη δουλειά;

Το μεγαλύτερο μάθημα είναι να μη θεωρείς ποτέ τίποτα δεδομένο. Κάθε μέρα η επικαιρότητα σε δοκιμάζει, σε εκπλήσσει και σου θυμίζει ότι χρειάζονται διαρκής προετοιμασία, ταπεινότητα και υπευθυνότητα. Παράλληλα, έχω μάθει ότι πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν άνθρωποι και ιστορίες που αξίζουν σεβασμό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Πηγή: tvnea.com
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