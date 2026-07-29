Πράγματι, ο πρόεδρος και ιδρυτής της ADATA, Simon Chen (Chen Li-bai), προέβη πρόσφατα σε αυτή την εκτίμηση, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση στον χώρο της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παγκόσμια έλλειψη μνήμης (κυρίως DRAM) θα συνεχιστεί για τουλάχιστον μία δεκαετία ακόμα.

Οι βασικοί λόγοι πίσω από την εκτίμηση:

Η εκρηκτική αύξηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI):

Η ζήτηση για μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM) και DRAM από data centers για εφαρμογές AI απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής

. Επιπλέον, ο Chen τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται ραγδαία στη ρομποτική, τα αυτόνομα οχήματα, τα smart homes και τους δορυφόρους, δημιουργώντας δισεκατομμύρια νέες συσκευές που απαιτούν μνήμη.

«Πρώιμες» οι ανησυχίες για AI Φούσκα:

Ο Chen απέρριψε τα σενάρια ότι η αγορά του AI είναι μια φούσκα που ετοιμάζεται να σκάσει, δηλώνοντας πως μια τέτοια συζήτηση θα έχει νόημα μετά το 2030.

Προσεκτικές επενδύσεις από τους κατασκευαστές:

Παρότι κολοσσοί όπως η SK Hynix, η Samsung και η Micron επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα εργοστάσια, οι εταιρείες είναι πλέον πολύ πιο προσεκτικές ώστε να μην προκληθεί υπερπροσφορά που θα έριχνε κατακόρυφα τις τιμές.

Τα δύο πιο σπάνια αγαθά της δεκαετίας:

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ADATA, τα επόμενα δέκα χρόνια τα δύο πιο σπάνια και πολύτιμα αγαθά στον πλανήτη θα είναι η ηλεκτρική ενέργεια (ειδικά από ανανεώσιμες πηγές) και οι μνήμες υπολογιστών.

Τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές;

Οι τιμές των RAM και των SSD αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ή και να αυξηθούν περαιτέρω στο άμεσο μέλλον, καθιστώντας την αναβάθμιση ή τη συναρμολόγηση υπολογιστών πιο ακριβή υπόθεσ

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