2026-08-08 11:39:06
Φωτογραφία για «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ» : Oι πιο αποκαλυπτικές μεταμεσονύχτιες συνεντεύξεις επιστρέφουν στο ACTION 24 - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Οι νύχτες αποκτούν ξανά ενδιαφέρον, καθώς από τις 29 Σεπτεμβρίου, η Αθηναΐς Νέγκα επιστρέφει στη σταθερή της ώρα, ακριβώς τα μεσάνυχτα, με την εκπομπή «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ».

Η ανατρεπτική talk show host έρχεται στους δέκτες σας μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, για να φωτίσει το τηλεοπτικό σκηνικό της μεταμεσονύχτιας ζώνης.

Σταθερά προσηλωμένη στις ουσιαστικές συζητήσεις, η Αθηναΐς υποδέχεται στο στούντιο αγαπημένα και δημοφιλή πρόσωπα από την πολιτική, τον καλλιτεχνικό κόσμο, την κοινωνία και την επιστήμη. Πρόκειται για ξεχωριστές συνεντεύξεις με προσωπικότητες που έχουν πάντα κάτι σημαντικό να καταθέσουν και προτιμούν, χωρίς φίλτρα και βιασύνη, να το πουν… «καλύτερα αργά».

Ραντεβού από τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε Τρίτη με Παρασκευή στις 00:00, αποκλειστικά στο ACTION 24.

Πηγή: tvnea.com
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