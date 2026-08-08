Στο νέο μεγάλο ερωτικό δράμα του Alpha, «Για Σένα», κάθε οικογένεια κουβαλά τη δική της ιστορία, τα δικά της μυστικά και τις δικές της πληγές. Άλλες γεννήθηκαν μέσα στην αγάπη, άλλες έμαθαν να επιβιώνουν μέσα από τις απώλειες και τις σιωπές. Ανάμεσά τους, η οικογένεια Ηλιάδη βρίσκεται στον πυρήνα των εξελίξεων. Μια οικογένεια που έμεινε όρθια όταν όλα γύρω της κατέρρεαν, αλλά που τώρα καλείται να αντιμετωπίσει αλήθειες ικανές να δοκιμάσουν όσα πίστευε πως ήταν ακλόνητα.Η ιστορία των Ηλιάδη ξεκινά χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς. Από τη μέρα που ο πατέρας εγκατέλειψε τη γυναίκα και τους τρεις γιους του, τίποτα δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη) ανέλαβε μόνη της να μεγαλώσει τα παιδιά της, κρατώντας την οικογένεια ενωμένη.Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) έχτισε από το μηδέν μια ισχυρή ξενοδοχειακή αυτοκρατορία, ο Μιχάλης (Νίκος Πουρσανίδης) επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, μακριά από τη δύναμη και τη φιλοδοξία, ενώ ο Χάρης (Νικόλας Πασπαγιάννης) μεγάλωσε προσπαθώντας να αποδείξει πως αξίζει όσο – ή και περισσότερο – από τον αδελφό του.Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) είναι ο άνθρωπος που έμαθε να ζει με αρχές. Αυστηρός πρώτα με τον εαυτό του, πιστεύει πως όλα κατακτώνται με δουλειά, συνέπεια και αξιοπρέπεια. Όταν όμως η ζωή του ανατρέπεται από μια αλήθεια που δεν περίμενε ποτέ, θα αναγκαστεί να αμφισβητήσει όχι μόνο τους ανθρώπους γύρω του, αλλά και όσα θεωρούσε μέχρι τότε βέβαια.Ο Μιχάλης (Νίκος Πουρσανίδης), ο μεγαλύτερος αδελφός, είναι η πιο αθόρυβη δύναμη της οικογένειας. Εσωστρεφής, ευαίσθητος και βαθιά ανθρώπινος, κουβαλά επιλογές και μυστικά που σημάδεψαν τη ζωή του, προτιμώντας πολλές φορές να πληγώσει τον εαυτό του παρά όσους αγαπά.Ο Χάρης (Νικόλας Παπαγιάννης), αντίθετα, δεν έμαθε ποτέ να συμβιβάζεται με τη δεύτερη θέση. Η ανάγκη του για αναγνώριση, ο διαρκής ανταγωνισμός με τον Φίλιππο και η επιθυμία του να αποκτήσει τον έλεγχο τον οδηγούν σε αποφάσεις που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας.Στην κορυφή όλων βρίσκεται η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη). Μια γυναίκα που έμαθε να στέκεται όρθια στις δυσκολίες, να προστατεύει τα παιδιά της χωρίς υπερβολές και να κρατά τις ισορροπίες ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να διαλύονται. Είναι η σταθερά της οικογένειας, η παρουσία που κρατά ενωμένους ανθρώπους οι οποίοι συχνά δυσκολεύονται να καταλάβουν ο ένας τον άλλον.Γύρω από τους Ηλιάδη κινούνται πρόσωπα που θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία τους. Η Λήδα (Ελευθερία Πάλλα), η σύζυγος του Φίλιππου, θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός μυστικού που γίνεται η αφετηρία όλων των εξελίξεων. Η Αλίκη (Ειρήνη Τσέλλου) προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε έναν γάμο χωρίς αγάπη, ενώ οι δύο κόρες του Φίλιππου, η Ελεάνα (Μάντυ Κακαρούντα) και η Νεφέλη (Σελήνη Αλεξοπούλου), μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη, καλούμενες να αντιμετωπίσουν αλήθειες που κανένα παιδί δεν είναι έτοιμο να ακούσει.Στο «Για Σένα», η οικογένεια Ηλιάδη δεν είναι απλώς μία από τις οικογένειες της ιστορίας. Είναι ο καθρέφτης όλων όσοι πάλεψαν να κρατήσουν τους δικούς τους ανθρώπους ενωμένους, ακόμη κι όταν οι σιωπές, τα λάθη και τα μυστικά απειλούν να τους χωρίσουν. Και καθώς η ιστορία του Φίλιππου και της Μελίνας ξεδιπλώνεται, οι ζωές όλων θα συνδεθούν με τρόπους που θα αποδείξουν πως η αγάπη δεν αρκεί μόνο να υπάρχει· χρειάζεται και το θάρρος να την εμπιστευτείς.Πηγή: tvnea.com