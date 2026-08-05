2026-08-05 16:23:23

Νέο Δελχί: Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι έχουν εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων πυρασφάλειας σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα τρένα τους για την πρόληψη περιστατικών πυρκαγιάς και την ταχεία αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Οι λεπτομέρειες κοινοποιήθηκαν από την Υπουργό Σιδηροδρόμων της Ένωσης, Ashwini Vaishnaw, σε γραπτή απάντηση στο Lok Sabha.Το Υπουργείο Σιδηροδρόμων δήλωσε sidirodromikanea

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