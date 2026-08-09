





Σε κρίσιμη φάση μπαίνει ο σχεδιασμός του Open για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς αρκετά από τα projects που βρίσκονταν μέχρι σήμερα στο τραπέζι επανεξετάζονται και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όταν θα οριστικοποιηθεί το διαθέσιμο μπάτζετ και μαζί του το τελικό παζλ του ψυχαγωγικού προγράμματος.

Από τις παραγωγές που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης είναι η νέα καθημερινή κοινωνική εκπομπή με τον Νάσο Γουμενίδη, τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την Άρια Καλύβα. Κανονικά προχωρά και η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου με την Ιωάννα Μαλέσκου και την Κατερίνα Ζαρίφη.

Στον σχεδιασμό παραμένει επίσης το late night talk show του Λάμπρου Κωνσταντάρα, όπως και το εβδομαδιαίο βραδινό show του Νίκου Κοκλώνη.

Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για όλες τις εκπομπές. Ο «Αδύναμος Κρίκος» εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Παρά την αλλαγή στην παρουσίαση και μετακίνησή του στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ο νέος κύκλος δεν έχει ακόμη πάρει το οριστικό «πράσινο φως».

Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα δεδομένα για την καθημερινή σατιρική εκπομπή που προετοιμαζόταν το προηγούμενο διάστημα. Παρά τις επαφές και τα δοκιμαστικά με διάφορα πρόσωπα, το συγκεκριμένο project φαίνεται πως, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μπαίνει στον «πάγο».

Την ίδια στιγμή παραμένει ανοιχτή ακόμη μία εκκρεμότητα: το πρόσωπο που θα βρεθεί δίπλα στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στο «Κοινωνία Άνω Κάτω» δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένονται καθοριστικές για το Open, καθώς μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα αρχίσουν να μπαίνουν οι τελευταίες υπογραφές στο πρόγραμμα και να ξεκαθαρίζει ποια από τα σχέδια του σταθμού θα φτάσουν τελικά στην οθόνη.

Πηγή: tvnea.com