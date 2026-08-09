ΧΡΗΣΜΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ FREEGR.GRΕίναι απόλυτα φυσιολογικό να αναστατώθηκες, αλλά το σημαντικό είναι ότι το αντιληφθήκατε εγκαίρως! Οι τηλεφωνικές απάτες (ιδιαίτερα αυτές που στοχεύουν μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους) έχουν γίνει δυστυχώς πολύ συχνές και πολύ πειστικές.

Για να προστατεύσεις τους γονείς σου στο μέλλον, συγκέντρωσα τους πιο βασικούς κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν:

1. Τα πιο συχνά σενάρια που χρησιμοποιούν

«Το παιδί/εγγόνι σας είχε ατύχημα»: Καλούν πανικόβλητοι, προσποιούμενοι τους γιατρούς, αστυνομικούς ή δικηγόρους, και ζητούν άμεσα χρήματα για «χειρουργείο» ή για να αποφευχθεί η σύλληψη.

«Ψευτο-υπάλληλοι» (ΔΕΔΔΗΕ, Τράπεζες, TAXISnet): Ισχυρίζονται ότι δικαιούνται κάποιο επίδομα (π.χ. Market Pass, Power Pass) ή ότι υπάρχει πρόβλημα με τον λογαριασμό τους και ζητούν κωδικούς e-banking ή κάρτες.

Τεχνική υποστήριξη (π.χ. Microsoft): Λένε ότι ο υπολογιστής τους έχει ιό και ζητούν απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access).

2. Τι πρέπει να ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ (Κανόνες Χρυσού)

Ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά δεδομένα: Καμία τράπεζα, δημόσια υπηρεσία ή αστυνομία δεν θα ζητήσει ποτέ κωδικούς e-banking, PIN καρτών, ή τον 16ψήφιο αριθμό της κάρτας μέσω τηλεφώνου.

Δεν δίνουμε ποτέ μετρητά στο χέρι: Κανένας γιατρός ή αστυνομικός δεν έρχεται στο σπίτι να παραλάβει σακούλες με χρήματα ή κοσμήματα.

Δεν πατάμε συνδέσμους (links) σε SMS/Viber: Αν στείλουν μήνυμα που μοιάζει από τράπεζα ή ταχυδρομείο (ELTA), δεν κάνουμε κλικ πουθενά.

3. Τι πρέπει να ΚΑΝΟΥΝ αν τους ξανακαλέσουν

Ο χρυσός κανόνας: ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

Κλείνουν αμέσως τη γραμμή: Δικαιούνται να είναι «αγενείς». Δεν χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις.

Επιβεβαιώνουν την αλήθεια μόνοι τους: Αν ο απατεώνας ισχυριστεί ότι έπαθε κάτι δικός τους άνθρωπος, κλείνουν το τηλέφωνο και καλούν οι ίδιοι τον συγγενή τους στο δικό του, γνωστό αριθμό.

Δεν καλούν πίσω στον αριθμό που τους κάλεσε: Αν πρόκειται για δήθεν τράπεζα ή υπηρεσία, καλούν στο επίσημο τηλέφωνο της υπηρεσίας που αναγράφεται στους λογαριασμούς τους.

Τι να κάνετε τώρα

Αν έδωσαν στοιχεία τράπεζας: Καλέστε αμέσως την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζάς τους για να μπλοκάρετε τις κάρτες και το e-banking.

Αν υπήρξε απόπειρα απάτης: Μπορείτε να κάνετε καταγγελία ή αναφορά στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (στο 11188) ή στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Συμβουλή: Κάντε μια ήρεμη κουβέντα μαζί τους, βάλτε τους να σας υποσχεθούν ότι για οτιδήποτε επείγον ζητάει χρήματα, θα καλούν πρώτα εσάς πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση.

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