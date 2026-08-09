Ο «Τειρεσίας της κινητής» (επίσημα ΣΥΜΟΦΙΠ / Φορέας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Κινητής Τηλεφωνίας) είναι το κοινό σύστημα στο οποίο οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας καταχωρούν συνδρομητές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε τι στοιχεία εμφανίζονται στο όνομά σας ή να ελέγξετε την εικόνα σας στο μητρώο, η διαδικασία βασίζεται στο Δικαίωμα Πρόσβασης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

1. Πώς κάνετε έλεγχο (Αίτηση Πρόσβασης)

Μπορείτε να ζητήσετε επίσημη ενημέρωση για το αν είστε εγγεγραμμένος/η στο μητρώο οφειλετών ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης: Δημιουργείτε ψηφιακή Υπεύθυνη Δλήωση μέσω του gov.gr (e-dilosi), στην οποία δηλώνετε ότι αιτείστε την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Στοιχεία Αίτησης: Στο κείμενο αναγράφετε τον ΑΦΜ, τον ΑΔΤ και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email/τηλέφωνο).

Αποστολή: Αποστέλλετε την ηλεκτρονική αίτηση στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του μητρώου ή απευθείας στο τμήμα προστασίας δεδομένων (DPO) του παρόχου σας.

Παραλαβή Απάντησης: Ο φορέας υποχρεούται να σας απαντήσει εγγράφως (συνήθως εντός 30 ημερών) με πλήρη αναφορά των καταχωρίσεων που τυχόν υπάρχουν στο όνομά σας.

2. Πότε καταχωρείται κάποιος στο μητρώο

Για να μεταφερθούν τα στοιχεία ενός συνδρομητή στο σύστημα οφειλετών, συνήθως συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Ύψος οφειλής: Ανεξόφλητο ποσό άνω των €200 ανά πάροχο.

Χρονικό διάστημα: Καθυστερήσεις πληρωμών που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες από τη λήξη του λογαριασμού.

Διακοπή/Καταγγελία: Έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης ή οριστική διακοπή των υπηρεσιών από τον πάροχο.

3. Πώς διαγράφονται τα στοιχεία

Με εξόφληση: Μόλις εξοφλήσετε πλήρως το ανεξόφλητο υπόλοιπο, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το σύστημα ώστε να διαγραφεί η καταχώριση.

Με διακανονισμό: Σε περίπτωση ρύθμισης των οφειλών, η εγγραφή ενημερώνεται ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας.

Θέλετε να ελέγξετε μια συγκεκριμένη παλιά οφειλή ή να δούμε πώς συντάσσεται το ακριβές κείμενο της αίτησης για το gov.gr;

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