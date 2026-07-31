2026-07-31 16:45:47
Φωτογραφία για Ανατροπή στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο»: Αποχωρεί η Μαρία Μπακοδήμου – Αυτός αναλαμβάνει την παρουσίαση
Αλλαγές φέρνει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» στο OPEN ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Παρότι το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι έχει εξασφαλίσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή του, η απόφαση του σταθμού να το μεταφέρει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου οδήγησε σε αλλαγή παρουσιαστή.

Η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία βρισκόταν στο τιμόνι της εκπομπής, δεν θα συνεχίσει στη νέα εκδοχή του παιχνιδιού, καθώς η αλλαγή στη ζώνη προβολής διαφοροποίησε τα δεδομένα της συνεργασίας.

Τη θέση της αναλαμβάνει ο Τάσος Δούσης, με το OPEN να διευρύνει τη συνεργασία του μαζί του πέρα από τις επιτυχημένες «Εικόνες». Έτσι, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής θα προσθέσει στο ενεργητικό του και την παρουσίαση του «Πιο Αδύναμου Κρίκου», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το τηλεπαιχνίδι.

Πηγή: tvnea.com
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