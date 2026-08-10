Μπαμπά, σ’αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;







Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα “τρία μπαμπαδάκια” θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω-κάτω.







Η πρώτη αλλαγή γίνεται στη ζωή του Νίκου, του «Μπαμπά-τρέχα». Ο δεύτερος κύκλος της σειράς τον βρίσκει μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του. Η δουλειά του γνωρίζει πρωτόγνωρη άνθηση, καθώς ο Μανώλης κλείνει ολοένα και περισσότερες συμφωνίες, όχι μόνο με Έλληνες πελάτες αλλά και με Άραβες μεγαλοεπενδυτές. Οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται, οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται και ο Νίκος αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο στην καριέρα του.







Η οικογένεια αρχίζει να περνά σε δεύτερη μοίρα και οι ισορροπίες που με τόσο κόπο είχε χτίσει κλονίζονται. Με την εγκυμοσύνη της Στέλλας και την διαρκή αποδοκιμασία της Βιργινίας, ο Νίκος ανοίγει κι άλλο ένα μέτωπο, αυτή τη φορά με την πιο αυστηρή κριτή του: την πεντάχρονη Σοφία. Η μικρή «Αρχηγός της Οικογένειας» δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί ότι ο μπαμπάς της μπορεί να βάζει οτιδήποτε πάνω από εκείνη και μάλλον δεν θα τον καλέσει ξανά σε πάρτι της.

Τι αποφάσεις όμως έχει πάρει ο Νίκος για τη νέα σεζόν και τι θα αφήσει πίσω του στον πρώτο κύκλο της σειράς; Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο:







https://www.instagram.com/reels/DblNRg0jNs-/







Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

Πηγή: tvnea.com