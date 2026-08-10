2026-08-10 08:58:32
Φωτογραφία για Μπαμπά, σ’ αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;



Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα “τρία μπαμπαδάκια” θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω-κάτω.



Η πρώτη αλλαγή γίνεται στη ζωή του Νίκου, του «Μπαμπά-τρέχα». Ο δεύτερος κύκλος της σειράς τον βρίσκει μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του. Η δουλειά του γνωρίζει πρωτόγνωρη άνθηση, καθώς ο Μανώλης κλείνει ολοένα και περισσότερες συμφωνίες, όχι μόνο με Έλληνες πελάτες αλλά και με Άραβες μεγαλοεπενδυτές. Οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται, οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται και ο Νίκος αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο στην καριέρα του.



Η οικογένεια αρχίζει να περνά σε δεύτερη μοίρα και οι ισορροπίες που με τόσο κόπο είχε χτίσει κλονίζονται. Με την εγκυμοσύνη της Στέλλας και την διαρκή αποδοκιμασία της Βιργινίας, ο Νίκος ανοίγει κι άλλο ένα μέτωπο, αυτή τη φορά με την πιο αυστηρή κριτή του: την πεντάχρονη Σοφία. Η μικρή «Αρχηγός της Οικογένειας» δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί ότι ο μπαμπάς της μπορεί να βάζει οτιδήποτε πάνω από εκείνη και μάλλον δεν θα τον καλέσει ξανά σε πάρτι της.



Τι αποφάσεις όμως έχει πάρει ο Νίκος για τη νέα σεζόν και τι θα αφήσει πίσω του στον πρώτο κύκλο της σειράς; Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο:



https://www.instagram.com/reels/DblNRg0jNs-/



Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Trenitalia France: 19 τρένα υψηλής ταχύτητας Hitachi για τη διασυνοριακή σύνδεση Παρίσι–Λονδίνο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Trenitalia France: 19 τρένα υψηλής ταχύτητας Hitachi για τη διασυνοριακή σύνδεση Παρίσι–Λονδίνο.
Το νέο TVNEA.com είναι εδώ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το νέο TVNEA.com είναι εδώ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Νίκος ή Πανούλης; Ποιος θα γίνει ο πατέρας του παιδιού της Στέλλας;
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Νίκος ή Πανούλης; Ποιος θα γίνει ο πατέρας του παιδιού της Στέλλας;
Νίκος Ρογκάκος: Η τηλεοπτική συνύπαρξη με Λιβαθυνού και Σίσκο και τα μαθήματα της διαδρομής του
Νίκος Ρογκάκος: Η τηλεοπτική συνύπαρξη με Λιβαθυνού και Σίσκο και τα μαθήματα της διαδρομής του
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς!
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς!
Μπαμπά, σ’αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;
Μπαμπά, σ’αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;
Μία νέα δυναμική άφιξη έρχεται στο δεύτερο κύκλο της σειράς «Μπαμπά, σ' αγαπώ»
Μία νέα δυναμική άφιξη έρχεται στο δεύτερο κύκλο της σειράς «Μπαμπά, σ' αγαπώ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το «Χελιδόνι» της Ρωσίας: Το πρώτο ηλεκτρικό τρένο πλήρους αυτονομίας σε ανοιχτό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Το «Χελιδόνι» της Ρωσίας: Το πρώτο ηλεκτρικό τρένο πλήρους αυτονομίας σε ανοιχτό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν ανατολικά του Ζάγκρεμπ - 20 τραυματίες.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν ανατολικά του Ζάγκρεμπ - 20 τραυματίες.
Η ποδιά της Ξηρομερίτισσας: Το «φυλαχτό» του μόχθου «Κρύψε με στην ποδιά σου» Κ. Παλαμάς Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλ
Η ποδιά της Ξηρομερίτισσας: Το «φυλαχτό» του μόχθου «Κρύψε με στην ποδιά σου» Κ. Παλαμάς Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλ
Ευχαριστήριο του Αντιδημάρχου Δ.Ε.Φυτειών Γιάννη Φλωροπούλου
Ευχαριστήριο του Αντιδημάρχου Δ.Ε.Φυτειών Γιάννη Φλωροπούλου
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το MEGA μάς είχε προετοιμάσει για πολλά… το πρώτο τρέιλερ όμως όχι
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το MEGA μάς είχε προετοιμάσει για πολλά… το πρώτο τρέιλερ όμως όχι