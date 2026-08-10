





Η ανανέωση του TVNEA.com ολοκληρώθηκε και η νέα εικόνα της σελίδας μας είναι πλέον στον αέρα.

Προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική ανανέωση, τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα πιο σύγχρονο, καθαρό και εύχρηστο περιβάλλον για την καθημερινή σας ενημέρωση.

Η αλλαγή είναι πλέον εμφανής σε ολόκληρη τη σελίδα. Νέα σχεδιαστικά στοιχεία, διαφορετικό στήσιμο και βελτιώσεις στην παρουσίαση του περιεχομένου συνθέτουν τη νέα εικόνα του TVNEA.com, χωρίς να χάνεται η ταυτότητα και ο χαρακτήρας του.

Παράλληλα, μετά και τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις και στο λειτουργικό κομμάτι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα, τη σταθερότητα, την απόκριση και την καλύτερη προσαρμογή σε κινητές συσκευές, ώστε η περιήγηση να γίνει πιο άμεση και ομαλή.

Η συγκεκριμένη ανανέωση αποτελεί για εμάς ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του TVNEA.com. Γιατί έπειτα από τόσα χρόνια συνεχούς παρουσίας, επιλέγουμε να μην μένουμε στάσιμοι, αλλά να αλλάζουμε μαζί με τις ανάγκες της ενημέρωσης και των αναγνωστών μας.

Καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο TVNEA.com.

Η ομάδα του TVNEA.com

Πηγή: tvnea.com