2026-07-30 06:55:33

Σε παράλληλα επίπεδα κινείται το τελευταίο 20ήμερο η προετοιμασία για την επανεκκίνηση του Οδοντωτού, με συντονισμό ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τον ΟΣΕ, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παρά τις μεγάλες επιπτώσεις της πολύμηνης αναστολής λειτουργίας, επικρατεί πλέον συγκρατημένη αισιοδοξία για την άμεση υλοποίηση ενεργειών που θα αποκαταστήσουν την sidirodromikanea

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