2026-08-11 00:50:21
Φωτογραφία για Θεραπευτικά βότανα που μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο μπαλκόνι μας.
Σε προηγούμενο άρθρο μου έλεγα χαρακτηριστικά:

Το βοτανικό μας μπαλκόνι.”Βασιλικός μυρίζει εδώ κι η αγάπη μου διαβαίνει,- αφήστε με να τον ιδώ γιατί η ψυχή μου βγαίνει.

Στη χώρα μας ακόμα και σήμερα υπάρχει χώρος για μια γλάστρα με βασιλικό,

με δυόσμο,

με ματζουράνα

Τι θα λέγατε για ένα μπαλκόνι γεμάτο ευωδιές;

Δεν είναι δύσκολο, ήλιο έχουμε, νερό έχουμε και γλάστρες με βότανα και μυρωδικά είναι πανεύκολο να αποκτήσουμε και να καλλιεργήσουμε.

Και το μόνο που χρειάζονται τα βότανά μας είναι ένα φωτεινό σημείο, στο παράθυρο της κουζίνας μας ή του μπαλκονιού μας, την αγάπη μας, πότισμα και τίποτε άλλο για να δούμε:https://botanologia.gr/therapeytika-votana-poy-mporoyme-na-kalliergisoyme-sto-mpalkoni-mas/
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