2026-08-11 01:30:25
Φωτογραφία για ΕΟΦ: Αυστηρή προειδοποίηση για την παράνομη προώθηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για την παράνομη διάθεση ενέσιμων και ενδοφλεβίως χορηγούμενων σκευασμάτων που παρουσιάζονται παραπλανητικά ως συμπληρώματα διατροφής, επισημαίνοντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι φαρμακοποιοί καλούνται να ενημερώνουν υπεύθυνα τους πολίτες και να αποτρέπουν τη χρήση μη αδειοδοτημένων προϊόντων.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά από τους φαρμακοποιούς με αφορμή τη νέα ανακοίνωση του ΕΟΦ, να συμβάλλουν στην τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα ενέσιμα ή ενδοφλεβίως χορηγούμενα σκευάσματα που προωθούνται παραπλανητικά ως «συμπληρώματα διατροφής». Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά δεν αποτελούν συμπληρώματα διατροφής, δεν μπορούν να διατίθενται νόμιμα ως τέτοια και η χρήση τους ενδέχεται να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεραπευτικά βότανα που μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο μπαλκόνι μας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεραπευτικά βότανα που μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο μπαλκόνι μας.
Η νέα ψηφιακή εποχή του Οδοντωτού: Μελέτη 1,86 εκατ. ευρώ για ασφαλή επανεκκίνηση της γραμμής.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η νέα ψηφιακή εποχή του Οδοντωτού: Μελέτη 1,86 εκατ. ευρώ για ασφαλή επανεκκίνηση της γραμμής.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
Νίκη για τους φαρμακοποιούς στη μάχη απέναντι σε αλυσίδα καλλυντικών για παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού
Νίκη για τους φαρμακοποιούς στη μάχη απέναντι σε αλυσίδα καλλυντικών για παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού
Περικοπή αναλωσίμων χωρίς προειδοποίηση: Τα κενά του συστήματος του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να χρεώνονται στους φαρμακοποιούς
Περικοπή αναλωσίμων χωρίς προειδοποίηση: Τα κενά του συστήματος του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να χρεώνονται στους φαρμακοποιούς
Εξώδικη διαμαρτυρία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από αλυσίδα καλλυντικών
Εξώδικη διαμαρτυρία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από αλυσίδα καλλυντικών
Επιστολή Π.Φ.Σ. – Παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από τα HONDOS CENTER
Επιστολή Π.Φ.Σ. – Παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από τα HONDOS CENTER
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα σιδηροδρομική γραμμή συνδέει τη Φινλανδία και τη Σουηδία για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.
Νέα σιδηροδρομική γραμμή συνδέει τη Φινλανδία και τη Σουηδία για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.
Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλομε την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή»
Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλομε την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή»
Για σένα - Η Μαρία Τζομπανάκη είναι η Έλενα Ηλιάδη, στη νέα δραματική σειρά του Alpha !
Για σένα - Η Μαρία Τζομπανάκη είναι η Έλενα Ηλιάδη, στη νέα δραματική σειρά του Alpha !
«Κρίνο και Αγκάθι»: Μήπως το έχουμε ξαναδεί; Η πρώτη εικόνα που θυμίζει έντονα «Grand Hotel»
«Κρίνο και Αγκάθι»: Μήπως το έχουμε ξαναδεί; Η πρώτη εικόνα που θυμίζει έντονα «Grand Hotel»
Η Κίνα φέρνει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο ένα βήμα πιο κοντά στην εμπορική λειτουργία.
Η Κίνα φέρνει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο ένα βήμα πιο κοντά στην εμπορική λειτουργία.