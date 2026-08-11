2026-08-11 01:30:25

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για την παράνομη διάθεση ενέσιμων και ενδοφλεβίως χορηγούμενων σκευασμάτων που παρουσιάζονται παραπλανητικά ως συμπληρώματα διατροφής, επισημαίνοντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι φαρμακοποιοί καλούνται να ενημερώνουν υπεύθυνα τους πολίτες και να αποτρέπουν τη χρήση μη αδειοδοτημένων προϊόντων.



Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά από τους φαρμακοποιούς με αφορμή τη νέα ανακοίνωση του ΕΟΦ, να συμβάλλουν στην τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα ενέσιμα ή ενδοφλεβίως χορηγούμενα σκευάσματα που προωθούνται παραπλανητικά ως «συμπληρώματα διατροφής». Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά δεν αποτελούν συμπληρώματα διατροφής, δεν μπορούν να διατίθενται νόμιμα ως τέτοια και η χρήση τους ενδέχεται να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.



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