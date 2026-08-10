2026-08-10 17:59:16
Φωτογραφία για Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλομε την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή»



Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο τροποποιώντας το πρόγραμμά του και προβάλλοντας την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 23.00, την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» στην οποία πρωταγωνίστησε το 1984 και έλαβε για την ερμηνεία του το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Σε αυτήν ο Νίκος Καλογερόπουλος υποδύεται τον φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο, οπερατέρ στην πολιτική του ζωή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής θητείας, από το 1967 έως και το 1968, παίρνει μετάθεση από τον Έβρο σε μία μονάδα στην Αθήνα. Εκεί συναντά και άλλους φαντάρους οι οποίοι έχουν αποσπασθεί στην τότε νεοσύστατη τηλεόραση της ΥΕΝΕΔ.  

Λούφα και παραλλαγή (1984)

Είδος: Κωμωδία

Σκηνοθεσία: Νίκος Περάκης

Σενάριο: Νίκος Περάκης

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Καλογερόπουλος, Γιώργος Κιμούλης, Τάκης Σπυριδάκης, Σταύρος Ξενίδης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Τάνια Καψάλη, Φώτης Πολυχρονόπουλος, Γιάννης Χατζηγιάννης, Πάρις Τσέλιος, Χρήστος Βαλαβανίδης, Αντώνης Θεοδωρακόπουλος.









Πηγή: tvnea.com
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