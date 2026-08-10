





Τα πρώτα trailers για το «Κρίνο και Αγκάθι» έχουν ήδη αρχίσει να μας συστήνουν τη νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τον κόσμο και την αισθητική της σειράς που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν επιχειρούμε να κάνουμε κριτική στη σειρά, καθώς δεν έχουμε δει τίποτα περισσότερο από το υλικό που έχει μέχρι στιγμής δοθεί στη δημοσιότητα. Και φυσικά ένα trailer δεν μπορεί να αποκαλύψει ούτε τη δυναμική μιας ιστορίας ούτε την εξέλιξη των χαρακτήρων και πολύ περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα μιας ολόκληρης παραγωγής.

Ωστόσο, υπάρχει η πρώτη εντύπωση. Και αυτή δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Βλέποντας τα πλάνα του «Κρίνο και Αγκάθι», κάτι μοιάζει γνώριμο. Η αισθητική, τα κοστούμια, η φωτογραφία και συνολικά το περιβάλλον της εποχής φέρνουν αυθόρμητα στο μυαλό εικόνες από το «Grand Hotel», το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα την πορεία του στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.

Προφανώς δεν συγκρίνουμε τις δύο ιστορίες. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο πριν καν παρακολουθήσουμε το πρώτο επεισόδιο. Μιλάμε αποκλειστικά για την οπτική αίσθηση που αφήνει μέχρι στιγμής το προωθητικό υλικό.

Ίσως σε αυτό να συμβάλλει ακόμη περισσότερο η παρουσία του Γιώργου Γεροντιδάκη. Ο ηθοποιός, μετά το «Grand Hotel», παραμένει στον ΑΝΤ1 και περνά απευθείας σε μία ακόμη σειρά εποχής. Έτσι, βλέποντας ένα γνώριμο πρόσωπο μέσα σε ένα επίσης γνώριμο τηλεοπτικό περιβάλλον, η σύνδεση γίνεται σχεδόν αυτόματα.

Αυτό, βέβαια, δεν προδικάζει τίποτα για το «Κρίνο και Αγκάθι». Η σειρά μπορεί στην πραγματική της ανάπτυξη να διαφοροποιηθεί πλήρως και να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Αυτό θα το διαπιστώσουμε όταν έρθει η ώρα της πρεμιέρας.

Ένα διαφορετικό ερώτημα για την ελληνική μυθοπλασία

Ανεξάρτητα, όμως, από το «Κρίνο και Αγκάθι» και χωρίς να συνδέεται με τη σύγκριση με το «Grand Hotel», υπάρχει πλέον και μια ευρύτερη τηλεοπτική συζήτηση.

Μήπως οι σειρές εποχής έχουν αρχίσει να κουράζουν;

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική τηλεόραση έχει επενδύσει σημαντικά στο συγκεκριμένο είδος. Οι σειρές εποχής πολλαπλασιάστηκαν, αρκετές σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και τα κανάλια βρήκαν σε αυτές ένα ισχυρό κομμάτι της μυθοπλασίας τους.

Μόνο που κάθε τηλεοπτική τάση, όταν επαναλαμβάνεται για αρκετές σεζόν, κάποια στιγμή δοκιμάζει και τις αντοχές της.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν μια σειρά εποχής μπορεί να είναι καλή. Προφανώς και μπορεί. Το ερώτημα είναι αν το κοινό εξακολουθεί να έχει την ίδια ανάγκη να βλέπει ξανά και ξανά ιστορίες τοποθετημένες στο παρελθόν ή αν έχει αρχίσει να αναζητά περισσότερο σύγχρονες ιστορίες, διαφορετικές εικόνες και νέα τηλεοπτικά σύμπαντα.

Και αυτή είναι μια συζήτηση που ξεπερνά κατά πολύ μία συγκεκριμένη παραγωγή.

Όσο για το «Κρίνο και Αγκάθι», η ώρα της πραγματικής κριτικής δεν έχει έρθει ακόμη. Για την ώρα έχουμε μόνο μια πρώτη εικόνα. Και αυτή η εικόνα, ομολογουμένως, κάτι μας θυμίζει…

Πηγή: tvnea.com