2026-08-11 08:12:43
Φωτογραφία για Αναδρομικά έως 13.500 € σε 400.000 συνταξιούχους – Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις.
Νέα «βροχή» πληρωμών αναδρομικών 5.500-13.500 ευρώ έρχεται μέσα στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου από τον ΕΦΚΑ για 400.000 συνταξιούχους, τόσο σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για τις περικοπές σε επικουρικές και δώρα όσο και από επανυπολογισμούς συντάξεων. Συνολικά, περισσότεροι από 350.000 συνταξιούχοι βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, με τα ποσά των επιστροφών να φτάνουν sidirodromikanea
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