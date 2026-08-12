Δεκαπενταύγουστος στην ΕΡΤ

Την Κοίμηση της Θεοτόκου, τo «Πάσχα του καλοκαιριού», γιορτάζει η ΕΡΤ με αφιερώματα, μουσικές και ταξιδιωτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, καθώς και εξαιρετικές ταινίες.Το εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει επίσης, απευθείας μεταδόσεις του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού και του Πολυαρχιερατικού Συλλείτουργου, καθώς και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας της Τήνου.Επίσης, μεταδίδονται τα Συλλείτουργα Προκαθημένων (του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, των Μακαριωτάτων Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β΄ και Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννου), σε απευθείας σύνδεση με την Ίμβρο.ΕΡΤ1Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026Στις 07:45 παρακολουθούμε το επεισόδιο «Τήνος» από την ταξιδιωτική εκπομπή «Φτάσαμε» με τον Ζερόμ Καλούτα.Η εξερεύνηση της Τήνου αρχίζει από το κέντρο του νησιού, όπου δεσπόζει το Εξώμβουργο, ένα επιβλητικό ύψωμα με μαγευτική θέα και ιστορία που ξεκινά από τους προϊστορικούς χρόνους. Η εκπομπή επισκέπτεται πανέμορφα χωριά και υπέροχες παραλίες.Στις 13:00, παρακολουθούμε το επεισόδιο «Μετέωρα» της εκπομπής «Ό,τι Αξίζει» με την Ίνα Ταράντου.Στα Μετέωρα, εκεί όπου το βλέμμα χάνεται ανάμεσα σε ουρανό και γη, άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους αναζητούν το δικό τους νόημα στη ζωή.Η Ίνα Ταράντου συναντά πρόσωπα που ζουν έξω από τα συνηθισμένα και αποκαλύπτουν τι είναι αυτό που πραγματικά αξίζει.Στις 00:50, παρακολουθούμε την ξένη βιογραφική δραμεντί «Eat, Pray, Love», παραγωγής ΗΠΑ 2010.Μια παντρεμένη γυναίκα συνειδητοποιεί πόσο δυστυχισμένος είναι στην πραγματικότητα ο γάμος της και ότι η ζωή της πρέπει να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση. Έπειτα από ένα επώδυνο διαζύγιο, ξεκινά ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο για να «βρει τον εαυτό της».Βασισμένο σε μια εμπνευσμένη αληθινή ιστορία, το «Eat, Pray, Love» αποδεικνύει ότι υπάρχουν πραγματικά περισσότεροι από ένας τρόποι για να αφεθείς και να δεις τον κόσμο.Σκηνοθεσία: Ράιαν ΜέρφιΣενάριο: Ράιαν Μέρφι, Τζένιφερ Σαλτ, Ελίζαμπεθ ΓκίλμπερτΠρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέιμς Φράνκο, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Μπίλι Κράνταπ, Βαϊόλα ΝτέιβιςΣάββατο 15 Αυγούστου 2026Στις 22:00, παρακολουθούμε το επεισόδιο «Μια βόλτα στη νύχτα της δεκαετίας του ’80» από τη μουσική εκπομπή «#Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά.Η «#Παρέα» μάς ταξιδεύει στη νύχτα της δεκαετίας του ’80, με τραγούδια και ιστορίες για τα γλέντια και τον τρόπο διασκέδασης στα κέντρα με τις φωτισμένες μαρκίζες, της Αθήνας και της Περιφέρειας.Η Κατερίνα Στανίση, ο Γιώργος Γερολυμάτος και η Εύα Κανέλλη μοιράζονται με τον Γιώργο Κουβαρά και την «#Παρέα» τραγούδια αλλά και περιστατικά που άφησαν εποχή. Μαζί τους, οι συντελεστές της επιτυχημένης παράστασης-αναφοράς στη δεκαετία του ’80, «Αυτή η νύχτα μένει», που παρουσιάζεται στο ΚΘΒΕ: ο συγγραφέας Θάνος Αλεξανδρής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης Αστέριος Πελτέκης, ο χορογράφος και ηθοποιός Δημήτρης Παπάζογλου, καθώς και οι ηθοποιοί της παράστασης και εξαιρετικές ερμηνεύτριες Πηνελόπη Σεργουνιώτη και Εύη Σαρμή. Μαζί τους, η Εύα Βάρσου.Η «#Παρέα» αποχαιρετά το ταξίδι στη νύχτα του ’80 με τον υπέροχο Παναγιώτη Πετράκη να ερμηνεύει, με ένα δικό του εντελώς προσωπικό ύφος, το τραγούδι «Αυτή η νύχτα μένει».Κυριακή 16 Αυγούστου 2026Στις 08:40, παρακολουθούμε το επεισόδιο «Κουφονήσια-Δονούσα» από την ταξιδιωτική εκπομπή «Χωρίς Πυξίδα» με τους Άρη Τσάπη και Γιάννη Φραγκίσκο.Στα Κουφονήσια, στον μαγικό παράδεισο των Κυκλάδων ανακαλύπτουν τις πανέμορφες παραλίες με τα μοναδικά νερά που σπάνια συναντάς στη ζωή σου!ΕΡΤ2Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026Στις 20:00, μεταδίδεται ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης στην Τήνο.Σάββατο 15 Αυγούστου 2026Στις 08:00 , μεταδίδεται το Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τήνου, καθώς και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης.ΕΡΤ3Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026Στις 09:00, μεταδίδεται απευθείας από τον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ίμβρου η Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων των Μακαριωτάτων Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β΄ και Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννου.Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα αυτή ο Παναγιώτατος εορτάζει τη συμπλήρωση 65 ετών από την εις διάκονον χειροτονία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 1961 στον ίδιο αυτόν ναό της γενέτειράς του.Σάββατο 15 Αυγούστου 2026Στις 09:00, ημέρα που εορτάζεται η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, μεταδίδεται απευθείας από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του ορεινού χωριού των Αγριδίων Ίμβρου, το συλλείτουργο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννου.Νέος Ελληνικός ΚινηματογράφοςΣτις 23:00, μεταδίδεται σε Α΄ Τηλεοπτική Μετάδοση η πολυβραβευμένη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Κωστή Χαραμουντάνη, «Κιούκα: Πριν το τέλος του καλοκαιριού», συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο ACID του Φεστιβάλ Καννών, απέσπασε τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024 και συγκέντρωσε έξι υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2025. Μέσα από ένα καλοκαιρινό ταξίδι στον Πόρο, η απρόσμενη συνάντηση δύο διδύμων με τη βιολογική τους μητέρα φέρνει στην επιφάνεια βαθιά συναισθήματα και οδηγεί τους ήρωες σε ένα συγκινητικό ταξίδι ενηλικίωσης.Κυριακή 16 Αυγούστου 2026Στις 00:45, μεταδίδεται σε Α΄ Τηλεοπτική Μετάδοση, στο πλαίσιο της σειράς «Μικρές Ιστορίες», η μικρού μήκους ταινία του Κωστή Αλεβίζου «Το Δόντι και ο Βράχος». Μια ταινία για τον τόπο, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές αλλαγές, που φωτίζει τη σύγχρονη ζωή στην ελληνική επαρχία και τους προβληματισμούς γύρω από τον αντίκτυπο του τουρισμού. Με φόντο την Πύλο, η ιστορία της Μαργαρίτας και του πατέρα της αναδεικνύει τη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν και τις αλλαγές που μεταμορφώνουν τις τοπικές κοινωνίες και τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους.Στις 11:00, μεταδίδεται το επεισόδιο «Δεκαπενταύγουστος στην Παναγία Σουμελά» της εκπομπής «Για τα Πανηγύρια». Η εκπομπή μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Παναγία Σουμελά, στο εμβληματικό δεκαπενταυγουστιάτικο προσκύνημα του ποντιακού ελληνισμού, καθώς καταγράφει τις προετοιμασίες των εθελοντών, την προσέλευση των προσκυνητών, την πανηγυρική λιτάνευση της ιερής εικόνας και το αυθεντικό ποντιακό γλέντι. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην πίστη, την ιστορία και την παράδοση, που αναδεικνύει έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς θεσμούς του ποντιακού ελληνισμού.Στις 16:30, μεταδίδεται το ντοκιμαντέρ «Άγιο Όρος – Μονή Βατοπαιδίου: Από τη Γη έως τον Ουρανό». Ένα μοναδικό οδοιπορικό στον θαυμαστό κόσμο του Αγίου Όρους, με αφετηρία την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, που αναδεικνύει την ιστορία, την τέχνη, τις ιδιαιτερότητες και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Αθωνικής Πολιτείας. Μέσα από μαρτυρίες μοναχών, αρχαιολόγων, πανεπιστημιακών, μελετητών και προσκυνητών φωτίζονται η καθημερινή ζωή, η μακραίωνη πνευματική παράδοση, τα ανεκτίμητα κειμήλια και η διαχρονική ακτινοβολία του Αγίου Όρους, σε ένα ταξίδι που αναδεικνύει τη συνέχεια της ελληνορθόδοξης παράδοσης μέσα στους αιώνες.ERT COSMOSΠέμπτη 13 Αυγούστου 2026Στις 09:00, μεταδίδεται απευθείας από τον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ίμβρου η Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων των Μακαριωτάτων Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β΄ και Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννου.Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα αυτή ο Παναγιώτατος εορτάζει τη συμπλήρωση 65 ετών από την εις διάκονον χειροτονία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 1961 στον ίδιο αυτόν ναό της γενέτειράς του.Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026Εκπομπή της σειράς «Η μηχανή του χρόνου», παραγωγής 2016, με παρουσιαστή τον Χρίστο Βασιλόπουλο, που παρουσιάζει το στρατιωτικό παρασκήνιο του τορπιλισμού του εύδρομου καταδρομικού «Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου, από το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο», στις 15 Αυγούστου του 1940.Στην εκπομπή παρουσιάζεται αναλυτικά το χρονικό του τορπιλισμού του «Έλλη», η σημασία της χρονικής στιγμής, καθώς το γεγονός συνέβη κατά τη διάρκεια του μεγάλου εορτασμού της Παναγίας στην Τήνο, ενώ γίνεται αναφορά στην ιστορία της εύρεσης της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Παράλληλα, περιγράφονται οι συγκλονιστικές στιγμές της επίθεσης, οι προσπάθειες διάσωσης των επιζώντων, καθώς και η λογοκρισία που επέβαλε η κυβέρνηση Μεταξά στον Τύπο της εποχής.Παρουσίαση: Χρίστος ΒασιλόπουλοςΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΓιαχνήςΣάββατο 15 Αυγούστου 2026Στις 09:00, ημέρα που εορτάζεται η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, μεταδίδεται απευθείας από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του ορεινού χωριού των Αγριδίων Ίμβρου, το συλλείτουργο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννου.Στις 22:00, μεταδίδεται το ντοκιμαντέρ «Στο Σώμα της», παραγωγής 2018. Οι «Δεκαπεντίστρες», για δύο εβδομάδες τον Αύγουστο, ανοίγουν τη Μονή στη Θηρασιά, προσεύχονται κάθε πρωί υπέρ αναπαύσεως των νεκρών και κάθε απόγευμα υπέρ υγείας των ζώντων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τη Μονή για τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου. Στο ενδιάμεσο αναπολούν το παρελθόν, αγναντεύοντας την κοσμοπολίτικη Σαντορίνη στην άλλη πλευρά του ηφαιστείου. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη ράθυμη καθημερινότητα μιας φθίνουσας παράδοσης, της παράδοσης του «Δεκαπέντε».Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ζαχαρίας ΜαυροειδήςΚυριακή 16 Αυγούστου 2026Στις 08:00, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας της Τήνου.Στις 11:00, παρακολουθούμε το επεισόδιο «Παναγία Σουμελά, Ανάσταση Ψυχής» της εκπομπής «Ό,τι Αξίζει» με την Ίνα Ταράντου.Στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, έναν τόπο όπου η πίστη, η παράδοση και η ιστορική μνήμη συναντώνται, η Ίνα Ταράντου αναζητά τις ιστορίες των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την κληρονομιά του Ποντιακού Ελληνισμού.Μέσα από ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στις αξίες, τις μνήμες και τις παραδόσεις του τόπου, αναδεικνύονται η δύναμη της πίστης, η μουσική, οι χοροί και τα έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή την ταυτότητα και την ανάσταση της ψυχής.Σκηνοθεσία: Μιχάλης ΦελάνηςΑρχείο της ΕΡΤΣάββατο 15 Αυγούστου 2026Για τον Δεκαπενταύγουστο, το Αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσιάζει το επεισόδιο «Θαλασσινές Παναγιές της Μυκόνου» από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Η ΕΤ-1 σε όλη την Ελλάδα», που είναι αφιερωμένο στις εκκλησίες της Παναγίας στη Μύκονο και στη θρησκευτική και πολιτιστική σημασία τους. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη εκπομπή, παρουσιάζονται η ιστορία, η αρχιτεκτονική και οι παραδόσεις που συνδέονται με τους σημαντικότερους ναούς του νησιού, όπως η Παναγιά η Παραπορτιανή, η Παναγιά η Τουρλιανή και η Παναγιά η Πηγαδιώτισσα. Παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στους λόγους ύπαρξης των πολυάριθμων εκκλησιών της Μυκόνου. Μέσα από εικόνες και αφηγήσεις κατοίκων αναδεικνύεται ο διαχρονικός δεσμός των Μυκονιατών με τις εκκλησίες τους και η διατήρηση της τοπικής θρησκευτικής παράδοσης. Ημερομηνία πρώτης προβολής: 15/08/1990.Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο στον ιστοτόπο archive.ert.gr.Σκηνοθεσία: Μάχη ΛιδωρικιώτηΑφήγηση: Αλέξης ΚωστάλαςΜουσική επιμέλεια: Λάμπρος ΛιάβαςΠηγή: tvnea.com