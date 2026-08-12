





Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 13.00, το «THREE ON THREE» έρχεται στον ΣΚΑΪ 100,3.

Τρεις έμπειροι και αγαπητοί δημοσιογράφοι, ο Χρήστος Κούτρας, ο Γιάννης Ντσούνος, ο Νότης Παπαδόπουλος θα βρίσκονται το μεσημέρι, παρέα, στο ραδιοφωνικό studio του ΣΚΑΪ.

Με ρεπορτάζ, με πληροφορίες, με χιούμορ που δεν προσβάλει και, κυρίως, με άποψη.

Το κοινωνικό προσκήνιο και το πολιτικό παρασκήνιο, διαφωνίες με ουσία, γόνιμος διάλογος και καλεσμένοι που απαντούν σε όσα τους ρωτούν! Το «THREE ON THREE» έρχεται για να γίνει η νέα ραδιοφωνική παρέα!

Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στη μία το μεσημέρι και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο "γήπεδο" του ΣΚΑΪ 100,3.













Πηγή: tvnea.com