Μια πρωτοφανής γκάφα προκάλεσε αναστάτωση στη Βρετανία, όταν ο Radio Caroline μετέδωσε κατά λάθος προηχογραφημένες ανακοινώσεις που ανέφεραν ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε πεθάνει, ενώ ο 77χρονος μονάρχης είναι εν ζωή.Το περιστατικό συνέβη στις 19 Μαΐου και, όπως προέκυψε από την έρευνα της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής Ofcom, πίσω από τη λανθασμένη μετάδοση βρισκόταν ανθρώπινο λάθος.Εργαζόμενος του σταθμού πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε υπολογιστή του στούντιο, όταν εντόπισε τρία αρχεία που είχαν δημιουργηθεί εκ των προτέρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση θανάτου του βασιλιά. Από περιέργεια αποφάσισε να τα αναπαράγει, χωρίς να αντιληφθεί ότι το υλικό έβγαινε κανονικά στον αέρα.Το αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμα και οι ακροατές να ακούσουν τις έκτακτες ανακοινώσεις. Μάλιστα, σε μία από αυτές αναφερόταν ότι ο θάνατος του Καρόλου είχε επιβεβαιωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ ακολούθησε ακόμη και η μετάδοση του βρετανικού εθνικού ύμνου.Στη συνέχεια επικράτησε σιγή για περίπου 16 λεπτά, μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική ροή του προγράμματος.Η διόρθωση, ωστόσο, δεν έγινε άμεσα. Περίπου μισή ώρα αργότερα ο παρουσιαστής ενημέρωσε τους ακροατές ότι οι πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί ήταν λανθασμένες και ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας το περιστατικό σε τεχνικό ζήτημα.Η υπόθεση έφτασε στην Ofcom, η οποία έκρινε ότι ο σταθμός παραβίασε δύο κανόνες του Κώδικα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων, τόσο για την ακρίβεια των ειδήσεων όσο και για την υποχρέωση γρήγορης και σαφούς διόρθωσης σοβαρών λαθών.Η ρυθμιστική αρχή έκρινε ιδιαίτερα σημαντική τη λανθασμένη ανακοίνωση λόγω του αυξημένου δημόσιου ενδιαφέροντος γύρω από την υγεία του μονάρχη, ενώ θεώρησε μεγάλο το διάστημα των περίπου 30 λεπτών μέχρι να υπάρξει διευκρίνιση στον αέρα.Μετά το περιστατικό, ο εργαζόμενος δέχθηκε επίπληξη και ζήτησε συγγνώμη, ενώ τα συγκεκριμένα προηχογραφημένα αρχεία αφαιρέθηκαν από τον υπολογιστή του στούντιο και μεταφέρθηκαν σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, ώστε να μην είναι άμεσα προσβάσιμα.Πηγή: tvnea.com