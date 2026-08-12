2026-08-12 12:06:44

Η DB Cargo Full Load Solutions άνοιξε γραφείο στο Κίεβο για τον συντονισμό των πολυτροπικών μεταφορών και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού μεταξύ Ουκρανίας και Ευρώπης.Η DB Cargo Full Load Solutions, μέρος της TRANSA Spedition GmbH, άνοιξε γραφείο αντιπροσωπείας στο Κίεβο για να υποστηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας και να ενισχύσει τις διασυνοριακές αλυσίδες εφοδιασμού που sidirodromikanea

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