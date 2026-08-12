Σε μια προσωπική συνέντευξη στην «Espresso» και τον Στέργιο Σαμαρτζή, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μίλησε για τη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και για δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε περιστατικό παρενόχλησης που είχε βιώσει, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι άνθρωπος από τον χώρο τον είχε προσκαλέσει στο σπίτι του την περίοδο που εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός.Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μίλησε ακόμη για τα παιδικά του χρόνια και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του, φωτίζοντας λιγότερο γνωστές πλευρές της ζωής και της επαγγελματικής του πορείας.«Δέχτηκα παρενόχληση και απάντησα με ένα μπουκέτο. Δεν το δέχτηκα τόσο εύκολα, δεν μπήκα στη διαδικασία να πω κάτι. Έχω πολλά στάδια πάνω σε αυτό. Έχω δεχτεί διάφορες κακοποιήσεις και χούφτωμα και με λεκτικό λόγο που απάντησα με μπουκέτο», είπε αρχικά ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.«Έχει τύχει να μου πούνε: Πήγαινε στο σπίτι του τάδε να σε δει, θα σε φτιάξει.Δεν έχω πάει ποτέ. Μην κάνετε ποτέ αυτή την κίνηση. Ότι ξαφνικά αυτός θα σε δει και θα πας να υπογράψεις 15 συμβόλαια… Και ποιος είναι αυτός στην τελική. Κανένας δεν είναι. Οι πουθενάδες είναι που τα κάνουν αυτά. Είναι άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν άλλα πράγματα», πρόσθεσε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.Στη συνέχεια μοιράστηκε τη δική του εμπειρία: «Μπαίνοντας στο σπίτι τον είδα με τη ρόμπα τον κύριο, ήμουν πιτσιρίκι και ήθελα να βρω έναν τρόπο να ξεκινήσω τα κάστιγκ και να κάνω καλύτερα πράγματα. Με βλέπει και αρχίζει να μου λέει διάφορα πράγματα και καταλαβαίνω πού πάει αυτό και επειδή είδε ότι ήμουν ένα πολύ σοβαρό παιδί και δεν υπήρχε περίπτωση να εννοηθεί κάτι στην ατμόσφαιρα, αμέσως μου είπε: Θα σε δω και θα κάνουμε κάποια φωτογράφιση κάποια μέρα και ευτυχώς… με έγραψε», είπε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.Πηγή: tvnea.com