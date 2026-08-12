2026-08-12 10:42:07
Φωτογραφία για Αφροδίτη Γραμμέλη: «Καρφιά» για παρουσιαστές – «Ας αναρωτηθούν γιατί έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση»
Μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση για όσα συμβαίνουν σήμερα στην ελληνική τηλεόραση έκανε η Αφροδίτη Γραμμέλη, στρέφοντας τα βέλη της προς παρουσιαστές και συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, δεν αφήνουν χώρο στους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο φαινόμενο των συνεχών διακοπών μέσα στις τηλεοπτικές εκπομπές, όταν οι συνεργάτες επιχειρούν να μεταφέρουν ένα ρεπορτάζ ή να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη δεν μάσησε τα λόγια της, αφήνοντας μάλιστα σαφείς αιχμές και για όσους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επιχειρούν να γίνουν παρουσιαστές «με το στανιό».

«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία.

Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους… To be continued», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το «To be continued» με το οποίο επέλεξε να κλείσει την ανάρτησή της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει με ακόμη πιο συγκεκριμένες αναφορές για όσα συμβαίνουν μπροστά αλλά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Πηγή: tvnea.com
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