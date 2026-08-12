2026-08-12 08:46:33
Φωτογραφία για UEFA Super Cup: Η μάχη για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν ζωντανά στο MEGA



Ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά ραντεβού του καλοκαιριού έρχεται ζωντανά στο MEGA την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 22:00. Στο Σάλτσμπουργκ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης 

Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την κάτοχο του UEFA Europa League Άστον Βίλλα για το UEFA Super Cup, σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Η Παρί του Λουίς Ενρίκε κοντράρεται με την Άστον Βίλλα του συμπατριώτη του Ουνάι Έμερι, σε μια μονομαχία δύο κορυφαίων Ισπανών προπονητών. Η γαλλική ομάδα θέλει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της. Απέναντί της, η Άστον Βίλα φιλοδοξεί να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με μια σπουδαία διάκριση. Οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές των ευρωπαϊκών γηπέδων υπόσχονται ένα βράδυ γεμάτο ένταση, θέαμα και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

To UEFA Super Cup 2026 αποτελεί ένα ακόμη σπουδαίο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό γεγονός στην οθόνη του MEGA, το οποίο θα βρίσκεται και φέτος στην καρδιά της αθλητικής δράσης με δυνατές αναμετρήσεις και ολοκληρωμένη δημοσιογραφική κάλυψη.



ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ ΣΤΙΣ 22:00





Πηγή: tvnea.com
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