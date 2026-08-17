Εντυπωσιακή εκκίνηση καταγράφει το «Primetime», η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, καθώς το πρώτο της τρέιλερ έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον πολύ πριν από την επίσημη πρεμιέρα.







Μέσα σε μόλις δέκα ημέρες από την κυκλοφορία του, το trailer ξεπέρασε τις 35 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα παραγωγή της A24.







Το «Primetime» σηματοδοτεί παράλληλα το πρώτο βήμα του Λανς Όπενχαϊμ στη σκηνοθεσία ταινίας μυθοπλασίας και θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο διαγωνιστικό τμήμα του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.







Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν περιορίζεται μόνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς συμμετέχει και στην παραγωγή. Στην ταινία υποδύεται τον δημοσιογράφο Κρις Χάνσεν, το πρόσωπο που έγινε ευρέως γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από την αμφιλεγόμενη τηλεοπτική ενότητα «To Catch a Predator» του «Dateline NBC».

Η συγκεκριμένη εκπομπή προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 και βασιζόταν σε έρευνες που στόχευαν στην αποκάλυψη ατόμων που θεωρούνταν ύποπτα για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.







Σύμφωνα με το World of Reel, στο καστ του «Primetime» συμμετέχουν ακόμη οι Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Τζισόντο και Φοίβη Μπρίτζερς.







Η ταινία έχει ήδη παρουσιαστεί σε δοκιμαστικές προβολές, με τις πρώτες εντυπώσεις να είναι θετικές, ενώ η Βενετία αναμένεται να αποτελέσει τον μοναδικό φεστιβαλικό της σταθμό.







Για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, το «Primetime» έρχεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο της καριέρας του. Ο ηθοποιός βρίσκεται παράλληλα στα γυρίσματα του «The Batman: Part Two», συνεχίζοντας να επιλέγει ρόλους και παραγωγές που απομακρύνονται από τις πιο συμβατικές χολιγουντιανές επιλογές.







Το «Primetime» αναμένεται να φτάσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου, έχοντας ήδη δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες πριν ακόμη συστηθεί ολοκληρωμένα στο κοινό.

Πηγή: tvnea.com