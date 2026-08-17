2026-08-17 11:30:26
Φωτογραφία για Άννα Βίσση – Ηλίας Ψινάκης: Ο απολαυστικός διάλογος για το νέο τραγούδι – «Είναι χιτάρα»



Με τον πιο αυθόρμητο τρόπο σχολίασε ο Ηλίας Ψινάκης το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση, χαρίζοντας έναν ακόμη απολαυστικό διάλογο στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Η τραγουδίστρια, που βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα χαλαρό στιγμιότυπο από την παραλία, ακούγοντας το νέο της τραγούδι με τίτλο «Όχι Γιατί;».

Κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δώσει τη δική του… ετυμηγορία.

«Έλα, Άννα Χιτάρα», ακούγεται να της λέει, με την Άννα Βίσση να τον ρωτά πότε πρόλαβε να ακούσει το τραγούδι.

Όπως αναφέρει το Newsit, ο Ηλίας Ψινάκης απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ πως είχε πάει για γυμνισμό και την άκουγε, προκαλώντας την αντίδραση της τραγουδίστριας.

Όταν εκείνη τον ρώτησε αν κρυβόταν για να ακούσει το νέο κομμάτι, εκείνος απάντησε:

«Όχι, κρυβόμουν μην δουν τη γεροντόπετσα, αλλά είναι χιτάρα».

Η Άννα Βίσση συνέχισε το πείραγμα, ρωτώντας τον αν τελικά πρέπει να κυκλοφορήσει το τραγούδι, με τον Ηλία Ψινάκη να μην αφήνει περιθώρια δεύτερης σκέψης:

«Χαζό, είσαι παιδάκι μου… Η εποχή τα σηκώνει όλα».

Οι δυο τους, που διατηρούν στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια, συναντήθηκαν στους Αρκιούς, όπου είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να περάσουν χρόνο μαζί.

Η Άννα Βίσση, πάντως, έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα γεμάτη σεζόν, με νέα τραγούδια, νέο νυχτερινό χώρο και βέβαια τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει να υπογράφει υλικό για τη νέα της μουσική περίοδο.



Πηγή: tvnea.com
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