





Με σαφώς ισχυρότερη οικονομική εικόνα ολοκλήρωσε το 2025 ο Alpha, καθώς η χρονιά έκλεισε όχι μόνο με αυξημένα έσοδα, αλλά και με επιστροφή του τηλεοπτικού σταθμού σε θετικό αποτέλεσμα.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται στη σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρήση. Το 2024 η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση είχε καταγράψει ζημιές προ φόρων ύψους 1,28 εκατ. ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα, η εικόνα αντιστράφηκε, με το αντίστοιχο αποτέλεσμα να περνά σε κέρδη 4,26 εκατ. ευρώ.

Μετά τη φορολογία, μάλιστα, η χρήση του 2025 έκλεισε με καθαρή κερδοφορία 5,32 εκατ. ευρώ.







Η διαφήμιση έδωσε την ώθηση

Πίσω από τη θετική μεταβολή βρίσκεται κυρίως η ενίσχυση των διαφημιστικών εσόδων, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική οικονομική «μηχανή» του Alpha.







Μέσα στο 2025, τα έσοδα από διαφήμιση έφτασαν τα 63,74 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2,12 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 61,62 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η συγκεκριμένη άνοδος αποτυπώθηκε και στον συνολικό τζίρο του σταθμού. Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη σύγκριση το όριο των 80 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 80,71 εκατ. ευρώ, από 78,68 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσίασαν μικρότερες μεταβολές. Τα δικαιώματα απέφεραν 4,06 εκατ. ευρώ, ενώ οι τηλεπωλήσεις περίπου 508 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, μικρή κάμψη σημειώθηκε στη διαδικτυακή διαφήμιση, με τα σχετικά έσοδα να υποχωρούν από τα 4,40 στα 4,21 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά διαφημιστικά έσοδα κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας τα 8,20 εκατ. ευρώ.







Μικρότερο το προσωπικό

Την ίδια στιγμή, η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε από μείωση του μέσου αριθμού εργαζομένων. Το 2025 ο Alpha απασχολούσε κατά μέσο όρο 340 άτομα, έναντι 353 την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή 13 λιγότερους εργαζόμενους.

Θετική εμφανίζεται και η βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας στο τέλος του έτους, καθώς τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ήταν υψηλότερα από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 21,28 εκατ. ευρώ.

Το 2025, επομένως, δεν αποτέλεσε απλώς μια χρονιά μικρής αύξησης του τζίρου για τον Alpha. Η ουσιαστική αλλαγή βρίσκεται στο γεγονός ότι ο σταθμός κατάφερε μέσα σε μία χρήση να αντιστρέψει το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς και να επιστρέψει σε σημαντική κερδοφορία, με την άνοδο της τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Πηγή: tvnea.com