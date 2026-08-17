2026-08-17 12:03:45

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση παροχών υγείας στους εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.



Όπως αναφέρει, οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος δικαιούνται την κάλυψη πάσης φύσεως φαρμάκων, επουλωτικών και αναπλαστικών σκευασμάτων (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθεμάτων (σιλικόνη, γάζες), ελαστικών και πιεστικών ενδυμάτων, πιεστικής μάσκας προσώπου-νάρθηκα, καθώς και παροχής της απαραίτητης κατ’ οίκον νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοθεραπειών, των φυσιοθεραπειών και λοιπών θεραπειών και επεμβάσεων για την αποκατάστασή τους.



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