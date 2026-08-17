2026-08-17 12:03:45
Φωτογραφία για ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση παροχών υγείας στους εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση παροχών υγείας στους εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.

Όπως αναφέρει, οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος δικαιούνται την κάλυψη πάσης φύσεως φαρμάκων, επουλωτικών και αναπλαστικών σκευασμάτων (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθεμάτων (σιλικόνη, γάζες), ελαστικών και πιεστικών ενδυμάτων, πιεστικής μάσκας προσώπου-νάρθηκα, καθώς και παροχής της απαραίτητης κατ’ οίκον νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοθεραπειών, των φυσιοθεραπειών και λοιπών θεραπειών και επεμβάσεων για την αποκατάστασή τους.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ρόμπερτ Πάτινσον: «Σαρώνει» πριν καν βγει στις αίθουσες – 35 εκατ. προβολές για το «Primetime»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρόμπερτ Πάτινσον: «Σαρώνει» πριν καν βγει στις αίθουσες – 35 εκατ. προβολές για το «Primetime»
Άννα Βίσση – Ηλίας Ψινάκης: Ο απολαυστικός διάλογος για το νέο τραγούδι – «Είναι χιτάρα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άννα Βίσση – Ηλίας Ψινάκης: Ο απολαυστικός διάλογος για το νέο τραγούδι – «Είναι χιτάρα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
ΟΣΕ: Διευκρινίσεις για το σύστημα ETCS – «100% εγκατεστημένο έως τα τέλη Αυγούστου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη».
ΟΣΕ: Διευκρινίσεις για το σύστημα ETCS – «100% εγκατεστημένο έως τα τέλη Αυγούστου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη».
ΠΦΣ: Κοινοποίηση εγκυκλίου ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων πολιτών
ΠΦΣ: Κοινοποίηση εγκυκλίου ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων πολιτών
Η Τουρκία θέτει στόχους για υψηλές ταχύτητες: Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί στα 28.590 χλμ. έως το 2053.
Η Τουρκία θέτει στόχους για υψηλές ταχύτητες: Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί στα 28.590 χλμ. έως το 2053.
Σπουδές Φυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Η Επιστήμη, η Έρευνα, η Διεθνής Αναγνώριση, οι Επαγγελματικές Προοπτικές
Σπουδές Φυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Η Επιστήμη, η Έρευνα, η Διεθνής Αναγνώριση, οι Επαγγελματικές Προοπτικές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πότε επιστρέφει ο Νίκος Ευαγγελάτος και το Live News του MEGA;
Πότε επιστρέφει ο Νίκος Ευαγγελάτος και το Live News του MEGA;
Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για τον σιδηρόδρομο γενικά.
Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για τον σιδηρόδρομο γενικά.
5G ΣΕΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ 6G ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
5G ΣΕΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ 6G ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Μηχανικοί εγκαθιστούν νέα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από πολυσύχναστο σιδηρόδρομο στο Νότιο Λονδίνο.
Μηχανικοί εγκαθιστούν νέα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από πολυσύχναστο σιδηρόδρομο στο Νότιο Λονδίνο.
Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις.
Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις.