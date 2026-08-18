2026-08-18 09:09:02
Φωτογραφία για Ανακαλείται αμφιλεγόμενη μελέτη για την COVID που τροφοδότησε τον σκεπτικισμό των εμβολίων λόγω «παραπληροφόρησης»
Μια πολυσυζητημένη μελέτη του 2024, την οποία επικαλέστηκαν αρνητές των εμβολίων για να υποστηρίξουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν λόγω των εμβολιασμών, αποσύρθηκε από το BMJ Public Health μετά από σοβαρές καταγγελίες για παραπληροφόρηση και ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της επιστημονικής ακεραιότητας και της ορθής ερμηνείας των δεδομένων δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη μελέτη δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2024 στο BMJ Public Health και ανέλυε δεδομένα από 47 δυτικές χώρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι καταγράφηκαν περισσότερα από τρία εκατομμύρια περιστατικά υπερβάλλουσας θνησιμότητας την περίοδο 2020–2022, σύμφωνα με το scientificamerican. com. Παρότι οι συγγραφείς δεν απέδιδαν ευθέως τους θανάτους στα εμβόλια ή στα μέτρα περιορισμού, σημείωναν ότι τα εμβόλια «φάνηκαν να συνδέονται με μεγάλο αριθμό ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών». Το εύρημα αυτό αξιοποιήθηκε από αρνητές των εμβολίων και επικριτές των κυβερνητικών πολιτικών ως δήθεν απόδειξη ότι οι παρεμβάσεις για την πανδημία ήταν λανθασμένες ή σκοπίμως επιβλαβείς.

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