Έχουμε συνηθίσει να ψάχνουμε πρόγραμμα σχεδόν για κάθε δουλειά στον υπολογιστή. Θέλουμε screenshot; Κατεβάζουμε πρόγραμμα. Θέλουμε να ανοίξουμε ένα ZIP; Άλλο πρόγραμμα. PDF; Antivirus; Καθαρισμό; Πάλι εγκατάσταση.

Όμως τα Windows 11 έχουν πλέον αρκετά ενσωματωμένα εργαλεία που καλύπτουν άνετα τις βασικές ανάγκες ενός απλού χρήστη. Και όσο λιγότερα περιττά προγράμματα εγκαθιστάς, τόσο λιγότερες εφαρμογές τρέχουν στο παρασκήνιο, ζητούν ενημερώσεις ή γεμίζουν το σύστημά σου.

Ας δούμε λοιπόν 10 πράγματα για τα οποία ίσως δεν χρειάζεται να εγκαταστήσεις τίποτα.

1. Screenshot χωρίς πρόγραμμα

Για ένα απλό screenshot δεν χρειάζεσαι κάποιο εξωτερικό εργαλείο. Το Snipping Tool των Windows μπορεί να καταγράψει ολόκληρη την οθόνη, συγκεκριμένο παράθυρο ή μόνο την περιοχή που επιλέγεις.

Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι η συντόμευση:

Win + Shift + S

Αμέσως επιλέγεις το σημείο της οθόνης που θέλεις και το screenshot αντιγράφεται για να το αποθηκεύσεις ή να το επικολλήσεις όπου χρειάζεται.

Αν θέλεις να το μάθεις καλύτερα, έχουμε ήδη παρουσιάσει αναλυτικά το Snipping Tool στο dwrean.net.

2. Καταγραφή της οθόνης σε βίντεο

Το ίδιο Snipping Tool μπορεί πλέον να κάνει και εγγραφή της οθόνης σε βίντεο. Στα Windows 11 μπορείς να επιλέξεις την περιοχή που θέλεις και να ξεκινήσεις καταγραφή χωρίς να εγκαταστήσεις ξεχωριστό screen recorder.

Μάλιστα υπάρχει και η συντόμευση:

Win + Shift + R

Για ένα απλό tutorial, για να δείξεις σε κάποιον ένα πρόβλημα ή για να καταγράψεις τι κάνεις στην οθόνη, πιθανότατα δεν χρειάζεσαι κάτι περισσότερο.

3. ZIP και συμπιεσμένα αρχεία

Για χρόνια το πρώτο πρόγραμμα που εγκαθιστούσαμε ήταν κάποιο WinRAR ή 7-Zip μόνο και μόνο για να ανοίγουμε συμπιεσμένα αρχεία.

Για τα συνηθισμένα ZIP, τα Windows μπορούν ήδη να δημιουργήσουν και να αποσυμπιέσουν αρχεία απευθείας από την Εξερεύνηση Αρχείων. Οι νεότερες εκδόσεις των Windows 11 υποστηρίζουν επίσης μορφές όπως RAR, 7z και TAR.

Αν όμως χρησιμοποιείς κρυπτογραφημένα αρχεία ή θέλεις πιο προχωρημένες επιλογές συμπίεσης, τότε ένα πρόγραμμα όπως το 7-Zip εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης.

4. Antivirus

Πριν ψάξεις ποιο δωρεάν antivirus να εγκαταστήσεις, θυμήσου ότι έχεις ήδη το Microsoft Defender Antivirus μέσα στην Ασφάλεια των Windows.

Το Defender λειτουργεί στο παρασκήνιο, ελέγχει αρχεία και εφαρμογές και προσφέρει προστασία σε πραγματικό χρόνο απέναντι σε κακόβουλο λογισμικό.

Για έναν απλό χρήστη που θέλει βασική προστασία χωρίς διαφημίσεις και πρόσθετες εγκαταστάσεις, είναι απολύτως λογικό να ξεκινήσει με αυτό.

Έχουμε αναλυτική παρουσίαση του Windows Defender στο dwrean.net, ενώ μπορείς επίσης να δεις τη σύγκριση με άλλα δωρεάν antivirus.

5. Άνοιγμα και δημιουργία PDF

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να εγκαταστήσεις PDF Reader μόνο για να διαβάζεις αρχεία PDF.

Ο Microsoft Edge, ακόμα και ο Google Chrome, μπορεί να ανοίγει PDF απευθείας, ενώ τα Windows διαθέτουν και το Microsoft Print to PDF για να δημιουργήσεις PDF από εφαρμογές που διαθέτουν επιλογή εκτύπωσης.

Αν για παράδειγμα έχεις μια ιστοσελίδα, ένα email ή ένα έγγραφο και θέλεις να το αποθηκεύσεις ως PDF, πάτησε Ctrl + P και επίλεξε ως εκτυπωτή το Microsoft Print to PDF.

Για απλή ανάγνωση και δημιουργία PDF, λοιπόν, πιθανότατα είσαι ήδη καλυμμένος.

6. Ιστορικό Copy-Paste

Αν νομίζεις ότι τα Windows θυμούνται μόνο το τελευταίο πράγμα που αντέγραψες, δοκίμασε:

Win + V

Ανοίγει το Clipboard History, όπου μπορείς να δεις προηγούμενα κείμενα και άλλα αντικείμενα που έχεις αντιγράψει και να επιλέξεις ποιο θέλεις να επικολλήσεις. Μπορείς επίσης να καρφιτσώσεις όσα χρησιμοποιείς συχνά.

Για έναν απλό χρήστη αυτό μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως έναν βασικό clipboard manager.

Θα βρεις το Win + V και αρκετές ακόμη χρήσιμες επιλογές στον οδηγό μας με τις καλύτερες συντομεύσεις των Windows.

7. Backup των σημαντικών αρχείων

Και για το backup υπάρχουν ήδη επιλογές μέσα στα Windows.

Το Windows Backup μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας επιλεγμένων φακέλων μέσω OneDrive, μαζί με αρκετές ρυθμίσεις και προτιμήσεις του συστήματος.

Αν προτιμάς εξωτερικό δίσκο, υπάρχει επίσης το File History, το οποίο μπορεί να κρατά αντίγραφα των προσωπικών σου αρχείων σε εξωτερικό δίσκο ή δικτυακή τοποθεσία.

Για πιο απαιτητικά backup φυσικά υπάρχουν καλύτερες εξειδικευμένες εφαρμογές. Για τα βασικά όμως, αξίζει πρώτα να δεις τι έχεις ήδη.

8. Καθαρισμός προσωρινών αρχείων

Δεν χρειάζεται να εγκαθιστάς αμέσως κάποιο «PC Cleaner» επειδή ο δίσκος σου άρχισε να γεμίζει.

Πήγαινε:

Ρυθμίσεις → Σύστημα → Αποθήκευση

Εκεί θα βρεις το Storage Sense, το οποίο μπορεί να αφαιρεί αυτόματα προσωρινά αρχεία και παλιό περιεχόμενο από τον Κάδο Ανακύκλωσης, ελευθερώνοντας χώρο στον δίσκο.

Έχουμε συμπεριλάβει το Storage Sense και στον οδηγό μας με τις ρυθμίσεις των Windows που αξίζει να ενεργοποιήσεις.

Αν θέλεις κάτι περισσότερο, υπάρχει και το επίσημο Microsoft PC Manager.

9. Βασική επεξεργασία φωτογραφιών

Για να κόψεις μια φωτογραφία, να την περιστρέψεις ή να κάνεις μερικές απλές διορθώσεις, δεν χρειάζεσαι Photoshop ή άλλο μεγάλο πρόγραμμα.

Η εφαρμογή Φωτογραφίες (Photos) των Windows μπορεί να κάνει περικοπή, περιστροφή, βασικές ρυθμίσεις εικόνας, φίλτρα και σχεδίαση πάνω στη φωτογραφία.

Για απλές καθημερινές αλλαγές είναι υπεραρκετή. Εξωτερικό πρόγραμμα χρειάζεσαι όταν περάσεις σε πιο σοβαρή επεξεργασία εικόνας.

10. Έλεγχος των προγραμμάτων που καθυστερούν τον υπολογιστή

Άλλο ένα είδος προγράμματος που συναντάμε συχνά είναι τα λεγόμενα startup managers και system optimizers.

Πριν εγκαταστήσεις κάποιο, πάτα:

Ctrl + Shift + Esc

Θα ανοίξει η Διαχείριση Εργασιών (Task Manager). Στην ενότητα Εφαρμογές εκκίνησης μπορείς να δεις ποια προγράμματα ξεκινούν μαζί με τα Windows και πόσο επηρεάζουν την εκκίνηση του υπολογιστή. Από εκεί μπορείς να απενεργοποιήσεις όσα δεν χρειάζεσαι.

Είναι από τις πρώτες κινήσεις που αξίζει να κάνεις αν τα Windows αργούν να φορτώσουν.

Άρα να μην εγκαθιστάς άλλα προγράμματα;

Φυσικά και όχι. Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες από το αντίστοιχο εργαλείο των Windows.

Το θέμα είναι να μην εγκαθιστάς πρόγραμμα από συνήθεια πριν ελέγξεις αν αυτό που θέλεις υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σου.

Αν θέλεις απλώς ένα screenshot, να ανοίξεις ένα ZIP, να διαβάσεις ένα PDF, να καθαρίσεις προσωρινά αρχεία ή να κρατήσεις ιστορικό του Copy-Paste, τα Windows πιθανότατα έχουν ήδη τη λύση.

Και αυτό σημαίνει λιγότερες εγκαταστάσεις, λιγότερα προγράμματα στο παρασκήνιο και ένα πιο καθαρό σύστημα.

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης dwrean.netFreegr network blog- News about pc, technology.