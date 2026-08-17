





Λίγο πριν ανάψει η μαρκίζα του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, γυρίζουμε τις σελίδες του δεύτερου άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα.







Κάθε φωτογραφία αφηγείται ένα κομμάτι της πλοκής και αιχμαλωτίζει όχι μόνο τις στιγμές που θα δούμε στην οθόνη, αλλά και τα βλέμματα, τις ανάσες, τα χαμόγελα και τις σιωπές πριν από την τελική λήψη.







Και όταν πια τα φώτα της μαρκίζας ανάψουν, όταν το κοινό συναντηθεί με τους ήρωες της ιστορίας, αυτό το άλμπουμ θα θυμίζει πως πίσω από κάθε δυνατό πλάνο κρύβεται μια δημιουργική ομάδα από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, τεχνικούς, μακιγιέρ και κομμωτές.







Δείτε πώς ο γεμάτος αποχρώσεις κόσμος του «Ντέρτι» αποτυπώνεται μέσα από φωτογραφικά

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Πηγή: tvnea.com