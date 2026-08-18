2026-08-18 09:18:42
Φωτογραφία για Ρούλα Κορομηλά: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της – «Η αγκαλιά του παραμένει ζεστή στις καρδιές μας»



Μια βαθιά προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αφιερώνοντας λίγα λόγια στον πατέρα της που δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ο πατέρας της εμφανίζεται με τη στρατιωτική του στολή, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Μέσα από τη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία, η Ρούλα Κορομηλά μίλησε για την απουσία, αλλά και για όσα εξακολουθούν να μένουν ζωντανά μέσα στην οικογένεια.

«Έφυγε αλλά η αγκαλιά του παραμένει ζεστή στις καρδιές μας. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε, η αγάπη του δεν τελείωσε. Μας προστατεύει ακόμα. Οι αξίες σου μας οδηγούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της Ρούλας Κορομηλά ήταν στρατιωτικός και για τον λόγο αυτό η οικογένεια μετακινούνταν συχνά από πόλη σε πόλη κατά τη διάρκεια των παιδικών της χρόνων.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος δεν είχε αποδεχτεί ποτέ πλήρως την επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί:

«Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν αποδέχθηκε ότι έκανα τηλεόραση. Πάντα είχα άγχος επειδή με έβλεπε».

Μάλιστα, είχε προχωρήσει και σε μια ακόμη πιο προσωπική παραδοχή για τη μεταξύ τους σχέση:

«Δε θυμάμαι να είπα στον μπαμπά μου “σ’ αγαπώ”».

Η νέα της ανάρτηση ήρθε έτσι να επαναφέρει μια πολύ προσωπική πλευρά της ζωής της Ρούλας Κορομηλά, με την ίδια να επιλέγει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα της μέσα από μια οικογενειακή εικόνα και λίγες, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένες, λέξεις.







Πηγή: tvnea.com
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