





Μια ανάρτηση με αρκετά προσωπικό τόνο έκανε η Δανάη Μπάρκα, αφήνοντας να εννοηθεί πως το φετινό καλοκαίρι έχει για εκείνη ξεχωριστή σημασία και αρκετά διαφορετικό αποτύπωμα σε σχέση με τα προηγούμενα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της στιγμές και συνόδευσε το υλικό με ένα κείμενο στο οποίο μίλησε για όσα σημαίνει για εκείνη αυτή η εποχή του χρόνου.

Ξεκινώντας πιο ανάλαφρα, αναφέρθηκε στη λέξη «καλοκαίρι», συνδέοντάς την με τον «καλό καιρό» και τη σωστή στιγμή της ζωής. Στη συνέχεια όμως πέρασε σε μια περισσότερο προσωπική εξομολόγηση, τονίζοντας ότι η φετινή περίοδος είναι για εκείνη ιδιαίτερα διαφορετική και διδακτική.

«“Καλοκαίρι”… γεννήθηκε από το “καλός + καιρός”: τον ευνοϊκό, τον κατάλληλο καιρό. Κι επειδή “καιρός” σημαίνει και η σωστή στιγμή, καλοκαίρι είναι, ποιητικά, ο καλός καιρός της ζωής – η στιγμή που αξίζει να ζήσεις.

Ο καθένας έχει αγαπημένες εποχές, εγώ είμαι πιο πολύ των υπολοίπων, αλλά όταν το καλοκαίρι έχει θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, αγάπη, ερημιά κι ανεμελιά τότε το αγαπώ κάπως.

Φέτος το καλοκαίρι είναι τοοοοσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό, που κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω. Προς το παρόν σας στέλνω μια αγκαλιά από τη θαλασσίτσα μας την κρυφή», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Η φράση «κάποια στιγμή θα σας τα πω» ήταν εκείνη που τράβηξε περισσότερο την προσοχή, καθώς η ίδια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες.

Για την ώρα, η Δανάη Μπάρκα κρατά τα περισσότερα για τον εαυτό της, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει πιο αναλυτικά στο μέλλον για όσα έκαναν αυτό το καλοκαίρι τόσο διαφορετικό για εκείνη.

Πηγή: tvnea.com