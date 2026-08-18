Δεν απαιτείται κατάθεση συνοδευτικών εγγράφων ΣΣΥ και τιμολογίων στον ΕΟΠΥΥ κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων, παρά μόνο του φυσικού αρχείου των συνταγών από συνταγές μηνός Αυγούστου και έπειτα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ ́αριθμόν 3439/13.08.2026 ενημέρωσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την κατάργηση της κατάθεσης του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην μηνιαία υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, διευκρινίζεται ότι δεν θα απαιτείται ούτε η υποβολή των πρωτότυπων τιμολογίων εκτός φακέλου που αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ, ούτε των αντιγράφων τιμολογίων εντός φακέλου για τις επιμέρους υποβολές του εκάστοτε φαρμακείου (φαρμάκων, εμβολίων, Λιμενικού Σώματος- Ακτοφυλακής, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ατομική διακίνηση ΦΥΚ κλπ) καθώς τα τιμολόγια αυτά αντλούνται ήδη μέσω της ΚΕΔ, κατά τον έλεγχο των λογαριασμών που διενεργεί η ΚΜΕΣ.

Το φυσικό αρχείο εξακολουθεί να κατατίθεται σε φακέλους ΕΟΠΥΥ με επικολλημένες τις ετικέτες με το barcode,όπως αυτές εκτυπώνονται από την πύλη ΚΜΕΣ.

Προσοχή όμως όσον αφορά τους Διανεμητικούς Λογαριασμούς...

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