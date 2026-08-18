2026-08-18 15:27:41

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Ένας μεγάλης κλίμακας εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων της Βουλγαρίας έχει πλέον ξεκινήσει, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γκεόργκι Πέεβ κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώτου από έναν στόλο νέων τρένων.Ο Όμιλος Škoda έχει προμηθεύσει 20 ηλεκτρικά τρένα RegioPanter, τα οποία άρχισαν να τίθενται σε λειτουργία στις 14 Αυγούστου, και θα sidirodromikanea

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