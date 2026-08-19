





Μια νέα εκπομπή ντοκιμαντερίστικου χαρακτήρα ετοιμάζει το OPEN για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στρέφοντας το ενδιαφέρον του σε εγκληματικές υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com, πρόκειται για ένα εβδομαδιαίο true crime ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν θα διαθέτει παρουσιαστή και θα φωτίζει από διαφορετικές πλευρές εγκλήματα και υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Η εξέλιξη κάθε υπόθεσης θα ξεδιπλώνεται μέσα από αφήγηση, αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, με στόχο να ανασυντίθεται το χρονικό των γεγονότων και να παρουσιάζονται άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές τους.

Στο ντοκιμαντέρ θα συμμετέχουν γνωστοί δικηγόροι, ιατροδικαστές, αλλά και πρόσωπα που είχαν άμεση εμπλοκή ή πρωταγωνίστησαν στις συγκεκριμένες υποθέσεις, καταθέτοντας τη δική τους οπτική και εμπειρία.

Το νέο project θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα και αποτελεί ακόμη μία διαφορετική πρόταση που προσθέτει το OPEN στο πρόγραμμά του, αυτή τη φορά επενδύοντας σε ένα είδος που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική και στην ελληνική τηλεόραση.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com