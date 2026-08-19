2026-08-19 12:54:53
Φωτογραφία για To «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» επιστρέφει δυναμικά στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν ξεκινά και το MEGA μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με την επιστροφή της «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE», της εκπομπής που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους και την αθλητική ενημέρωση.

Από την Κυριακή 23 Αυγούστου και κάθε Κυριακή στις 00:10, η «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» επιστρέφει ανανεωμένη, μεταφέροντας τον παλμό της Super League και της αθλητικής επικαιρότητας, αμέσως μετά τη λήξη της αγωνιστικής δράσης.

Με εκτενή ρεπορτάζ, έγκυρη ανάλυση, πλούσια στιγμιότυπα και ζωντανές συνδέσεις, η εκπομπή καταγράφει όλα όσα ξεχωρίζουν μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οι αμφισβητούμενες φάσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο με αναλυτική προσέγγιση, ενώ τα σημαντικότερα στιγμιότυπα παρουσιάζονται με τη βοήθεια σύγχρονων τρισδιάστατων γραφικών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των αγώνων.

Έπειτα από μια επιτυχημένη περσινή σεζόν, που επιβεβαίωσε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το φίλαθλο κοινό, η «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» σφυρίζει την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Ακόμη πιο δυνατή, με στόχο να προσφέρει κάθε εβδομάδα σφαιρική ενημέρωση, ουσιαστικό σχολιασμό και όλες τις εξελίξεις από τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.


Ο Γιώργος Χελάκης βρίσκεται και φέτος στο τιμόνι της παρουσίασης, ενώ ο Αντώνης Κατσαρός και ο Αντώνης Καρπετόπουλος προσφέρουν την έμπειρη ματιά τους στον σχολιασμό και ο Ηλίας Σπάθας εξετάζει και αναλύει τις επίμαχες φάσεις των αγώνων.

Σε κάθε αγωνιστική, η «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» καταγράφει και αναλύει όσα ξεχωρίζουν στα γήπεδα, με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που τη χαρακτηρίζουν διαχρονικά.

«SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 00:10

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΑΝΤ1 – Αντώνης Κανάκης: Κλειδώνει η νέα συμφωνία ή υπάρχει ακόμη ανατροπή; - Τι θα κριθεί και πότε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤ1 – Αντώνης Κανάκης: Κλειδώνει η νέα συμφωνία ή υπάρχει ακόμη ανατροπή; - Τι θα κριθεί και πότε;
Αποκλειστικό: Νέο true crime ντοκιμαντέρ στο OPEN – Ποιός θα το παρουσιάζει και κάθε πότε θα παίζει;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκλειστικό: Νέο true crime ντοκιμαντέρ στο OPEN – Ποιός θα το παρουσιάζει και κάθε πότε θα παίζει;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και τι ώρα θα παίζει;
Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και τι ώρα θα παίζει;
Η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
«Studio στις 3»: Κλείδωσε η πρεμιέρα της Ζαμπέτογλου και του Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ
«Studio στις 3»: Κλείδωσε η πρεμιέρα της Ζαμπέτογλου και του Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ
Αποκλειστικό: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του OPEN με την Ιωάννα Μαλέσκου – Πότε κάνει πρεμιέρα, ποιοι θα είναι μαζί της και πώς θα λέγεται
Αποκλειστικό: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του OPEN με την Ιωάννα Μαλέσκου – Πότε κάνει πρεμιέρα, ποιοι θα είναι μαζί της και πώς θα λέγεται
MEGA: Η μεγάλη μάχη για τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του UEFA Champions League κορυφώνεται
MEGA: Η μεγάλη μάχη για τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του UEFA Champions League κορυφώνεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τι ανακοινώνει ο ΣΚΑΪ για την Μίνα Καραμήτρου;
Τι ανακοινώνει ο ΣΚΑΪ για την Μίνα Καραμήτρου;
Ανησυχία για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ζητά άμεση κλιμάκωση μέτρων
Ανησυχία για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ζητά άμεση κλιμάκωση μέτρων
Αγγλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Νιου Κρος - Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Αγγλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Νιου Κρος - Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά.
Σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά.
Σιδηροδρομική απομόνωση στη Θράκη: Η πραγματικότητα, οι επιπτώσεις και η ελπίδα του τουριστικού τρένου.
Σιδηροδρομική απομόνωση στη Θράκη: Η πραγματικότητα, οι επιπτώσεις και η ελπίδα του τουριστικού τρένου.