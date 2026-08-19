2026-08-19 12:54:53
Φωτογραφία για Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και τι ώρα θα παίζει;
Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του MEGA επιστρέφουν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, έπειτα από την καλοκαιρινή διακοπή.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05.40, ανοίγοντας ουσιαστικά έναν ακόμη κύκλο για το τηλεοπτικό δίδυμο που έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με την πολύ πρωινή ενημέρωση του σταθμού.

Η βασική φιλοσοφία της εκπομπής παραμένει ίδια, με έμφαση στην τρέχουσα επικαιρότητα, στα κοινωνικά ζητήματα και στις συζητήσεις με πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα συνεχίσει να αποτελεί η άμεση επαφή με τους τηλεθεατές, με την εκπομπή να διατηρεί τον χαρακτήρα της ως ένα καθημερινό ενημερωτικό ραντεβού με ισχυρή παρουσία στη συγκεκριμένη ζώνη.

Έτσι, από τις 31 Αυγούστου ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη επιστρέφουν ξανά στο πόστο τους, βάζοντας το MEGA από νωρίς στη μάχη της πρωινής ενημέρωσης.

Πηγή: tvnea.com
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