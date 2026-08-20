2026-08-20 08:33:16

Ένα μυστήριο 55 ετών που περιβάλλει ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο νότιο Ιλινόις επιτέλους λύθηκε.Στις 10 Ιουνίου 1971, ένα τρένο της Amtrak εκτροχιάστηκε κοντά στο Τόντι, περίπου 250 μίλια νοτιοδυτικά του Σικάγο.Αρχικά, οι αρχές πίστευαν ότι σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός άγνωστου θύματος.Πέρυσι, το DNA Doe Project – ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ