2026-08-20 08:33:16
Φωτογραφία για Δύο θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος του 1971 στο Ιλινόις ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA.
Ένα μυστήριο 55 ετών που περιβάλλει ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο νότιο Ιλινόις επιτέλους λύθηκε.Στις 10 Ιουνίου 1971, ένα τρένο της Amtrak εκτροχιάστηκε κοντά στο Τόντι, περίπου 250 μίλια νοτιοδυτικά του Σικάγο.Αρχικά, οι αρχές πίστευαν ότι σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός άγνωστου θύματος.Πέρυσι, το DNA Doe Project – ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που sidirodromikanea
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