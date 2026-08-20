2026-08-20 01:06:01
Φωτογραφία για ΕΟΠΥΥ: Επανέναρξη λειτουργίας του Φαρμακείου Ευόσμου από 20 Αυγούστου 2026
Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την πλήρη επαναλειτουργία του Φαρμακείου Ευόσμου, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που είχαν οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του. Από την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται κανονικά σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριο.

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι το Φαρμακείο Ευόσμου επαναλειτουργεί κανονικά από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκαλέσει την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του. Η υπηρεσία επιστρέφει σε πλήρη λειτουργικότητα, εξυπηρετώντας τους ασφαλισμένους με βάση το καθιερωμένο ωράριο.

Ευχαριστίες προς τους ασθενείς για την κατανόηση

Ο Οργανισμός εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους ασθενείς για την κατανόηση που επέδειξαν κατά το διάστημα της προσωρινής διακοπής. Η διοίκηση επισημαίνει ότι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του φαρμακείου αποτελεί προτεραιότητα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα υψηλού κόστους και ειδικών θεραπειών.

Πηγή : virus 
pharmateam
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