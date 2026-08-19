2026-08-19 17:41:34
Φωτογραφία για ΣΑΓΚΑΗ προς ΠΕΚΙΝΟ με το ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Βίντεο.
Ελάτε μαζί μου σε αυτό το βίντεο για μια από τις πιο απίστευτες διαδρομές με τρένο στον κόσμο, καθώς ταξιδεύω από τη Σαγκάη στο Πεκίνο με τον σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας της Κίνας, επιβαίνοντας σε ένα από τα ταχύτερα τρένα εμπορικής χρήσης: το τρένο υψηλής ταχύτητας CRRC Fuxing Intelligent. Ταξιδεύοντας στην Premium First Class, αυτό είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα ταξίδια με τρένο στον sidirodromikanea
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