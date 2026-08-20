2026-08-20 07:38:49
Φωτογραφία για ΣτΕ: Οριστικό τέλος στον 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους.
H Oλομέλεια του ΣτΕ έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους.Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχερώς με μνημονικό sidirodromikanea
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