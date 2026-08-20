Παγκόσμιο συνέδριο Φυσικής στο Κολυμπάρι: Τα πειράματα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN και τα νέα δεδομένα για τη βαρύτητα και τις μαύρες τρύπες

Τα πειράματα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN και τα νέα δεδομένα για τη βαρύτητα και τις μαύρες τρύπες θα βρεθούν στο επίκεντρο του 15ου διεθνούς συνεδρίου για τα Νέα Σύνορα στη Φυσική (ICNFP 2026) και ιδιαίτερα στη σωματοδιακή φυσική, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 30 Αυγούστου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι.

Την Τετάρτη θα γίνει η υποδοχή των συνέδρων και το πρωί της Πέμπτης θα ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου.

Μέσα από αυτό το συνέδριο η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Οπως ανακοίνωσε η ΟΑΚ, το ICNFP αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό διεπιστημονικό συνέδριο, το οποίο φέρνει σε διάλογο κορυφαίους επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους της σύγχρονης Φυσικής. Στο συνέδριο συμμετέχουν Καθηγητές και Ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, δημιουργώντας ένα διεθνές περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης και επιστημονικών ιδεών.

Το επιστημονικό πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ερευνητικών πεδίων, όπως η σωματιδιακή και πυρηνική φυσική, η αστροσωματιδιακή φυσική, η βαρύτητα, η μαθηματική φυσική και η κβαντική οπτική, ενώ περιλαμβάνει και επιλεγμένες ομιλίες σε άλλα αναδυόμενα επιστημονικά αντικείμενα.

Από τον LHC του CERN στα νέα σύνορα της Φυσικής

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του ICNFP 2026 κατέχουν τα πρόσφατα αποτελέσματα των πειραμάτων του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στο CERN. Οι επιστημονικές συνεργασίες του LHC παρουσιάζουν νέα αποτελέσματα από την τρίτη περίοδο λειτουργίας του επιταχυντή (Run 3), η οποία ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2026, καθώς και από προηγούμενες περιόδους λειτουργίας.

Οι παρουσιάσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ιδιότητες και τις συζεύξεις του μποζονίου Higgs, μετρήσεις υψηλής ακρίβειας, αλλά και αναζητήσεις για νέα σωματίδια και φαινόμενα πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο, όπως πιθανές νέες συντονίσεις που διασπώνται σε ζεύγη top–anti-top κουάρκ.

Σημαντικό επίκεντρο του συνεδρίου θα αποτελέσουν επίσης οι αναβαθμίσεις των ανιχνευτών των πειραμάτων του LHC, ενόψει της επόμενης μεγάλης περιόδου λειτουργίας του επιταχυντή. Οι αναβαθμίσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε ένα νέο επίπεδο ευαισθησίας, με σημαντική αύξηση της luminosity, κατά περίπου 5–7 φορές σε σχέση με την ονομαστική τιμή, και ενέργεια συγκρούσεων που θα φτάνει τα 14 TeV, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την αναζήτηση και μελέτη θεμελιωδών φαινομένων της Φυσικής.

Νετρίνα, σκοτεινή ύλη και νέες θεωρίες

Σημαντικό μέρος του προγράμματος θα αφιερωθεί επίσης στη Φυσική των νετρίνων, με νέα αποτελέσματα και συζητήσεις γύρω από τη μάζα τους, την πιθανή ύπαρξη νέων τύπων νετρίνων και τη θεμελιώδη φύση αυτών των ιδιαίτερα μυστηριωδών σωματιδίων.

Παράλληλα, θεωρητικές ομιλίες θα παρουσιάσουν νέες προσεγγίσεις και πιθανές ερμηνείες των πειραματικών δεδομένων. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται η τοπική θεωρία πολλών κόσμων της κβαντομηχανικής, η θεωρία χορδών και η φύση της σκοτεινής ύλης, ενός από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της σύγχρονης Κοσμολογίας.

Τα νέα δεδομένα για τη βαρύτητα και τις μαύρες τρύπες

Στο ICNFP θα παρουσιαστούν επίσης σημαντικές πειραματικές και θεωρητικές εξελίξεις στον τομέα της βαρύτητας και των βαρυτικών κυμάτων.

Μεταξύ άλλων, η συνεργασία LIGO–Virgo–KAGRA θα παρουσιάσει νέα αποτελέσματα από την αναζήτηση και μελέτη δυαδικών συστημάτων μαύρων τρυπών, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης μαύρων τρυπών με υποηλιακές μάζες.

Βαριά ιόντα και το πλάσμα κουάρκ–γκλουονίων

Ένα ακόμη σημαντικό θεματικό πεδίο θα είναι η μελέτη των υπερσχετικιστικών συγκρούσεων βαρέων ιόντων. Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από τα πειράματα του CERN, αλλά και από τον επιταχυντή RHIC στο Brookhaven National Laboratory των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν, επίσης, ειδικές ομιλίες για τον εορτασμό των 25 χρόνων του RHIC, ο οποίος ολοκλήρωσε την ερευνητική του αποστολή το 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από μικρότερα συστήματα συγκρούσεων, όπως οι συγκρούσεις O+O, τα οποία συμπληρώνουν τις μελέτες συγκρούσεων Pb+Pb και άλλων μικρότερων συστημάτων και συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων της ύλης υπό ακραίες συνθήκες.

Τεχνητή Νοημοσύνη, κβαντική υπολογιστική και οι επιταχυντές του μέλλοντος

Στο πλαίσιο του ICNFP 2026 θα πραγματοποιηθεί επίσης επιστημονικό Σχολείο αφιερωμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στον ρόλο της στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν εξελίξεις στην κβαντική υπολογιστική, στον σχεδιασμό νέων επιταχυντών, όπως ο μελλοντικός Future Circular Collider (FCC) στο CERN, καθώς και στις προοπτικές των πειραμάτων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων.

Πέρα από τους βασικούς θεματικούς άξονες του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν και ομιλίες για εφαρμογές της Φυσικής σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων η θεραπεία του καρκίνου με βαριά ιόντα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της βασικής έρευνας με σημαντικές εφαρμογές στην κοινωνία και την υγεία.

Δημόσια ομιλία του Καθηγητή Johann Rafelski

Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου θα αποτελέσει η δημόσια ομιλία του Καθηγητή Johann Rafelski, από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στις 18:30, στο αμφιθέατρο της ΟΑΚ.

Ο Καθηγητής Rafelski θα μιλήσει για την κατάσταση πλάσματος κουάρκ–γκλουονίων, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μορφή ύλης που έχει μελετηθεί στα πειράματα του Brookhaven National Laboratory και του CERN και συνδέεται με τις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στο πολύ πρώιμο Σύμπαν.

Η ομιλία είναι ανοιχτή στο κοινό. Μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη Φυσική είναι ευπρόσδεκτοι να την παρακολουθήσουν.

Το ICNFP 2026 ξεχωρίζει διεθνώς για τον ιδιαίτερο διεπιστημονικό χαρακτήρα του, καθώς συνδυάζει την κβαντική οπτική με τη Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, την πυρηνική και αστροσωματιδιακή Φυσική, τη βαρύτητα και άλλα σύγχρονα πεδία έρευνας.

Η συνύπαρξη επιστημονικών περιοχών που συχνά εξελίσσονται ανεξάρτητα μεταξύ τους δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον για την ανταλλαγή ιδεών, τη δημιουργία νέων συνεργασιών και την αναζήτηση κοινών ερωτημάτων και νέων προσεγγίσεων.

Σε μια εποχή κατά την οποία τα όρια της ανθρώπινης γνώσης διευρύνονται διαρκώς, το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σημαντικό διεθνή χώρο συνάντησης για τις νέες ιδέες, τις νέες ανακαλύψεις και τα νέα σύνορα της σύγχρονης Φυσικής.

Να σημειώσουμε ότι ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (Large Hadron Collider – LHC), βρίσκεται βαθιά κάτω από τα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας και είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος επιταχυντής σωματιδίων στον κόσμο. Πρόκειται για έναν δακτύλιο 27 χιλιομέτρων, σχεδιασμένο να συγκρούει σωματίδια σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του LHC ήταν η ανακάλυψη του μποζονίου Higgs το 2012.

πηγή: www.zarpanews.gr