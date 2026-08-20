Οι πρωταγωνιστές του «Κρίνο & Αγκάθι» ανοίγουν τα χαρτιά τους και μοιράζονται με τους τηλεθεατές μυστικά για τους ρόλους που υποδύονται.Μέσα από ένα νέο video, οι ήρωες της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1 συστήνουν στο κοινό τους χαρακτήρες τους και αποκαλύπτουν στοιχεία που φωτίζουν τον κόσμο τους.Αρκαδία 1959Μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα.Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.Οι ήρωες στο «Κρίνο & Αγκάθι» έχουν μυστικά και οι πρωταγωνιστές τα αποκαλύπτουν.Η αλήθεια, όμως, θα αποκαλυφθεί μόνο όταν έρθει η ώρα.Δείτε το βίντεοView this post on Instagram

A post shared by ANT1 (@ant1tv)

Πηγή: tvnea.com