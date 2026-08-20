2026-08-20 14:32:23
Φωτογραφία για Τι κρύβουν οι ήρωες της σειράς «Κρίνο & Αγκάθι»; Οι πρωταγωνιστές του ανοίγουν τα χαρτιά τους
Οι πρωταγωνιστές του «Κρίνο & Αγκάθι» ανοίγουν τα χαρτιά τους και μοιράζονται με τους τηλεθεατές μυστικά για τους ρόλους που υποδύονται.

Μέσα από ένα νέο video, οι ήρωες της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1 συστήνουν στο κοινό τους χαρακτήρες τους και αποκαλύπτουν στοιχεία που φωτίζουν τον κόσμο τους.

 

Αρκαδία 1959

Μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα.

Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.

Οι ήρωες στο «Κρίνο & Αγκάθι» έχουν μυστικά και οι πρωταγωνιστές τα αποκαλύπτουν.

Η αλήθεια, όμως, θα αποκαλυφθεί μόνο όταν έρθει η ώρα.

Δείτε το βίντεο

 

View this post on Instagram

A post shared by ANT1 (@ant1tv)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Mega News 104,6: Στις 31 Αυγούστου η πρεμιέρα του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Mega News 104,6: Στις 31 Αυγούστου η πρεμιέρα του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media
«Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το δεύτερο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το δεύτερο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA
Ντέρτι: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς
Ντέρτι: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς
«Κρίνο και Αγκάθι»: Μήπως το έχουμε ξαναδεί; Η πρώτη εικόνα που θυμίζει έντονα «Grand Hotel»
«Κρίνο και Αγκάθι»: Μήπως το έχουμε ξαναδεί; Η πρώτη εικόνα που θυμίζει έντονα «Grand Hotel»
Κρίνο και Αγκάθι: Αυτό είναι το νέο τρέιλερ της σειράς του ΑΝΤ1
Κρίνο και Αγκάθι: Αυτό είναι το νέο τρέιλερ της σειράς του ΑΝΤ1
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς!
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μάρτζυ Λαζάρου: «Η υποκρισία, η δηθενιά και το ψέμα με ενοχλούν στην τηλεόραση»
Μάρτζυ Λαζάρου: «Η υποκρισία, η δηθενιά και το ψέμα με ενοχλούν στην τηλεόραση»
MEGA: Νέο ενημερωτικό δίδυμο τα Σαββατοκύριακα – Ποιοι παίρνουν τη θέση της Σίσσυς Χρηστίδου
MEGA: Νέο ενημερωτικό δίδυμο τα Σαββατοκύριακα – Ποιοι παίρνουν τη θέση της Σίσσυς Χρηστίδου
Ανακοίνωση Αγρυπνίας στην Αγία Ελεούσα
Ανακοίνωση Αγρυπνίας στην Αγία Ελεούσα
Τέσσερις εργάτες χτυπήθηκαν και σκοτώθηκαν από τρένο στην Ιαπωνία.
Τέσσερις εργάτες χτυπήθηκαν και σκοτώθηκαν από τρένο στην Ιαπωνία.
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο αναβάθμισης των συρμών ETR 470;
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο αναβάθμισης των συρμών ETR 470;