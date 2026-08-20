2026-08-20 12:25:13
Φωτογραφία για Mega News 104,6: Στις 31 Αυγούστου η πρεμιέρα του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media
Για τις 31 Αυγούστου προγραμματίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έναρξη του νέου ραδιοφωνικού σταθμού Mega News 104,6, ο οποίος θα πάρει τη θέση του πρώην My Radio.

Η Alter Ego Media βρίσκεται σε εντατική προετοιμασία για το νέο εγχείρημα, με στόχο να δημιουργήσει έναν ισχυρό ενημερωτικό πόλο στο ραδιόφωνο και να αποκτήσει από την πρώτη στιγμή διακριτή παρουσία στον ανταγωνισμό.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προχωρά με έμφαση στην ενημέρωση, ενώ στο νέο σταθμό αναμένεται να ενταχθούν γνωστά δημοσιογραφικά πρόσωπα και δυνατές συνεργασίες, προκειμένου να στηθεί ένα πλήρες καθημερινό πρόγραμμα.

Η πρεμιέρα του Mega News 104,6 σηματοδοτεί ουσιαστικά τη νέα ραδιοφωνική κίνηση της Alter Ego Media, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον χώρο της ενημέρωσης και πέρα από την τηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα.

Πηγή: tvnea.com
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