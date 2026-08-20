2026-08-20 12:25:13
Φωτογραφία για MEGA: Νέο ενημερωτικό δίδυμο τα Σαββατοκύριακα – Ποιοι παίρνουν τη θέση της Σίσσυς Χρηστίδου
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο MEGA, μετά την απόφαση του σταθμού να μετακινήσει τη Σίσσυ Χρηστίδου από το weekend στην καθημερινή ζώνη 10.00-13.00.

Το κενό που αφήνει πίσω του το «Χαμογέλα και πάλι», έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας, δεν θα καλυφθεί από αντίστοιχη ψυχαγωγική πρόταση. Αντίθετα, το MEGA στρέφεται ξεκάθαρα στην ενημέρωση, στήνοντας ένα νέο πρωινό μαγκαζίνο.

Την παρουσίασή του αναμένεται να αναλάβουν ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας, δύο δημοσιογράφοι που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε κομβικές θέσεις του προγράμματος του σταθμού. Ο πρώτος βρέθηκε το καλοκαίρι στο «Κοινωνία Ώρα MEGA», ενώ ο δεύτερος είχε αναλάβει το «Live News» σε περιόδους απουσίας του Νίκου Ευαγγελάτου.

Σύμφωνα με τη Ναταλία Ανδρικοπούλου στο tvinsider, η επιλογή αυτή εντάσσεται σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό του MEGA για το Σαββατοκύριακο, με έντονο ενημερωτικό χαρακτήρα λόγω και της αυξημένης πολιτικής επικαιρότητας.

Έτσι, το πρόγραμμα θα ξεκινά από πολύ νωρίς με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, θα συνεχίζεται στις 10.00 με το νέο δίδυμο Ζήση Μούσιο – Βασίλη Τσεκούρα, ενώ στη μεσημεριανή ζώνη παραμένει σταθερά η Αναστασία Γιάμαλη.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά και μια διαφορετική κατεύθυνση για το πρωινό Σαββατοκύριακο του MEGA, το οποίο αφήνει πίσω του το μοντέλο της ψυχαγωγικής εκπομπής και επενδύει πλέον σε ένα σαφώς πιο ενημερωτικό προφίλ.

Πηγή: tvnea.com
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