Τέλεση Αγρυπνίας επί τη εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιωτίσσης στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου.....

Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιωτίσσης θα τελεσθεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, από τις 08:30μμ. έως τις 12:30πμ.

Η Χάρη και η ευλογία της Παναγίας να είναι μαζί μας!

Εκ της Ιεράς Μονής

ximeronews